    • 6 de julio de 2026 - 11:42

    El regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo que generó sorpresa en medio del Mundial

    En medio del torneo, Antonela Roccuzzo mostró en redes un obsequio enviado por Georgina Rodríguez y le agradeció públicamente.

    Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

    Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En pleno clima del Mundial 2026, un gesto fuera del campo de juego llamó la atención en las redes sociales: Georgina Rodríguez le envió un regalo a Antonela Roccuzzo, quien decidió compartirlo públicamente y agradecerlo.

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    La esposa de Lionel Messi publicó en sus historias de Instagram imágenes del obsequio, que corresponde a la nueva línea de indumentaria lanzada por la pareja de Cristiano Ronaldo. Junto a las fotos, Antonela expresó su agradecimiento con un mensaje breve pero contundente.

    El regalo que recibi&oacute; Antonela Roccuzzo.

    El regalo que recibió Antonela Roccuzzo.

    “Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió Roccuzzo, comentario que rápidamente se viralizó y fue replicado por usuarios y medios de distintos países.

    El intercambio generó sorpresa no solo por tratarse de dos figuras del entorno de los máximos referentes del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sino también por el tono cordial del gesto en medio de la competencia deportiva.

    El regalo forma parte de la promoción de la marca personal de Georgina, que continúa expandiendo su línea de moda y lifestyle. Mientras tanto, el intercambio entre ambas volvió a poner en foco la buena relación entre las familias de dos de los jugadores más influyentes del fútbol moderno.

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