"Cartas", la propuesta de dos sanjuaninas para dejar las pantallas y recuperar la magia de escribir e intercambiar

Las Jinetes de la Palabra están detrás de la iniciativa que se llevará a cabo este viernes 10 de julio. Los detalles para participar de la actividad gratuita.

Hubo una época en la que las cartas eran la única forma de comunicación que existía, muchos antes de los teléfonos y el internet. Como sucede con todas aquellas cosas que forman parte del pasado, fueron quedando en el olvido, hasta que comienzan a ser rescatadas para acercarlas a las nuevas generaciones. Ese es el motivo detrás de la propuesta “Cartas”, de Las Jinetes de la Palabra, un grupo de lectura y escritura que invita a los sanjuaninos a encontrarse y encantarse con la escritura a mano.

Con la idea de sacar a la escritura de un ambiente solemne y profesional, la invitación es compartir un encuentro donde las cartas sean el eje transversal. “La propuesta surge porque en Buenos Aires hay un evento que se llama Maratón Epistolar. En la pandemia comenzaron a generarse este tipo de eventos, este año se hizo la tercera edición. Es un mes en el que te dedicas a escribir cartas, y te llegan a tu casa las cartas que escribieron otras personas. Inspirado en eso, y retomando la escritura de carta, la idea es que se sume gente grande que vuelva a experimentar esto, y los más jóvenes para que conozcan que había todo un ritual detrás de la escritura de carta”, precisó Melisa Cabello, quien junto a Alejandra Bondanza llevan adelante el grupo Las Jinetes de la Palabra.

Cómo será el encuentro “Cartas” La actividad está prevista durante la primera semana de las vacaciones de invierno, siendo incluso una excelente oportunidad para disfrutar en familia, aunque desde la organización destacaron que el evento está destinado a adolescentes y adultos, a partir de los 14 años, ya que se abordarán distintas pautas durante el encuentro.

Con varias consignas de escritura, se buscará orientar a los presentes sobre qué escribir. “Llevaremos sobres, haremos estampillas, ya que la idea es que haya un intercambio de cartas en el momento”, explicó Cabello. De esta manera, quienes participen se llevarán a casa la escritura de alguien más, propiciando el intercambio literario tan propio de este formato.

Es importante destacar que no hay cupos limitados, tampoco se debe hacer una inscripción previa ni es necesario contario con experiencia. Sí desde la organización solicitan que quienes participen lleven alguna lapicera o similar, mientras que Las Jinetes se encargarán de brindar el resto de los elementos. También se puede llevar el mate para compartir una tarde distinta.