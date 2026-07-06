    • 6 de julio de 2026 - 07:02

    Convocatoria para artistas: fotografías de Milagros Ramos

    La artista mendocina comparte con los lectores algunas de sus imágenes, que define como "fragmentos de mi vivir".

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

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    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Milagros Ramos

    Tiene 27 años y vive en Guaymallén, Mendoza. Divide sus días entre el trabajo en una imprenta de Godoy Cruz y sus estudios en el profesorado de Lengua y Literatura en la UnCuyo. Sin embargo, es en sus ratos libres es donde encuentra "una libertad increíble" a través de la lectura y la fotografía. Aunque no es fotógrafa profesional, asegura que se maravilla cada vez que captura una imagen.

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    "Las fotografías que presento en esta serie son fragmentos de mi vivir en Mendoza, pequeños paréntesis de silencio y contemplación que decido abrir en medio de la rutina. A través de ellas busco capturar la poesía de lo cotidiano. Cada imagen es una invitación a detenerse, a admirar y a descubrir que la fotografía tiene el poder de congelar un instante, demostrando que la belleza radica en la forma en que decidimos mirar nuestro alrededor", expresó.

    Las fotografías

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

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