¿Querés trascender con tu arte? DIARIO DE CUYO tiene un espacio para vos Si buscás difundir tu obra, no pasés de largo: ya abrió la convocatoria destinada a artistas sanjuaninos. Las seleccionadas se publicarán en la web, la edición papel y las redes de este medio. Acá te contamos todo para participar.

A la hora de buscar la proyección de una obra de arte, mientras a más plataformas se acceda, mucho mejor; sobre todo si el lugar de producción dista de las grandes plazas del circuito. En esa búsqueda, ahora podés sumar a tu lista una muy efectiva y, dato no menor, gratuita. Comprometido con la cultura local e interesado en impulsar el talento de los artistas sanjuaninos, emergentes y profesionales, DIARIO DE CUYO lanza una convocatoria especial de verano. ¿De qué se trata? Autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos) pueden enviar sus obras a este medio para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales. Una cruzada destinada a los artistas provinciales, con el objetivo de ayudarlos a posicionarse en el ruedo o bien a ganar mayor difusión.

Las obras seleccionadas tendrán su propio espacio dentro de un apartado especial de la sección Guía (e incluso ediciones especiales), y su publicación permitirá a los artistas locales no sólo llegar a cada rincón de la provincia, sino también a miles de personas dentro y fuera del país. De esta manera, la convocatoria -ya en vigencia- se traduce en una enorme oportunidad para los hacedores, que tendrán en DIARIO DE CUYO una gran vidriera para exponer sus creaciones. Plataforma que incluso podría originar invitaciones a exponer, ventas u ofertas de trabajo dentro y fuera de San Juan, por ejemplo.

A partir de este momento, y acorde a las Bases y Condiciones abajo detalladas, los artistas pueden enviar sus producciones. Aquí te contamos en detalle cómo ser parte:

BASES Y CONDICIONES

1- Sobre el envío de obras

Las obras deben ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: convocatoria@diariodecuyo.com.ar

Se debe incluir una biografía no mayor a 150 palabras del autor de los trabajos.

Se debe adjuntar una foto en buena calidad (formato JPG, peso de archivo de entre 100k y 300k) del autor.

Se debe incluir una declaración con copia digitalizada de la firma con el siguiente texto:

Por la presente declaro que la obra presentada es inédita y de mi exclusiva autoría. En relación con el proceso de creación, manifiesto bajo juramento que la misma ha sido elaborada bajo la siguiente modalidad (marque lo que corresponda):

– Sin asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa: ____

– Con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Gemini, Grok o similares), representando dicha intervención menos del 30% del total del trabajo final: ____

Autorizo su publicación en el marco de la convocatoria realizada por DIARIO DE CUYO, en las fechas, páginas, estilos y plataformas que decida la Redacción de este medio de comunicación. A tal fin, desisto expresamente del derecho a percibir remuneración alguna por cualquier concepto derivado de las publicaciones que DIARIO DE CUYO realice, requiriendo exclusivamente que, al momento de su publicación, se realice la correcta mención de mi nombre y apellido como autor de la obra.

2- Sobre el formato de los archivos

Los textos deben ser enviados en formato Word, con edición abierta, en fuente Times New Roman cuerpo 12, con interlineado simple, sin agregados de colores, resaltados, imágenes ni nada más que los títulos de los textos y la firma del autor.

Las imágenes enviadas pueden ser ilustraciones, fotografías de obras pictóricas, fotos artísticas, con excelente calidad de definición y un peso de archivo no mayor a 2Mb. El formato debe ser apto para su inclusión en la página estándar de DIARIO DE CUYO y, aunque puede ser a todo color, debe ser apta para adaptarse a impresión monocroma (blanco y negro).

Las historietas o conjunto de viñetas deben tener una continuidad narrativa cerrada (que su lectura empiece y concluya en su lectura individual y no dependa de otros capítulos posteriores), deben tener excelente calidad de definición, estar en formato JPG y con un peso de archivo no mayor a 2Mb.

3- Sobre el tamaño y la extensión de las obras enviadas

Los cuentos, relatos o serie de microrrelatos deben tener una extensión mínima total de 900 palabras y máxima total de 1.800 palabras.

Los ensayos literarios y artísticos (perfiles de artistas, repaso de obras de autores reconocidos) deben tener una extensión mínima de 900 palabras y máxima de 1.800 palabras.

Los poemas o selección de poemas deben tener una extensión mínima de 50 versos y una máxima de 100 versos.

Las obras ilustrativas, pictóricas o de fotografía artística deben cumplir con las siguientes características: obra adaptable al formato de las páginas impresas de DIARIO DE CUYO (tendrán prioridad las adaptables a la relación de la medida estándar A3). Pueden ser en color, pero aptas para su traslado a la impresión monocroma (blanco y negro), en caso de que requerimientos técnicos así lo exigieran.

Las historietas y cómics deben cumplir con las siguientes características: obra adaptable al formato de las páginas impresas de DIARIO DE CUYO, con legibilidad de las viñetas prevista en esa adaptación de formato (tendrán prioridad las adaptables a la relación de la medida estándar A3). Pueden ser en color, pero aptas para su traslado a la impresión monocroma (blanco y negro) en caso de que requerimientos técnicos así lo exigieran.

4- Sobre la recepción y posterior publicación de materiales

La recepción de material quedará abierta desde el momento de la publicación de esta convocatoria y hasta que DIARIO DE CUYO anuncie el fin de la misma. Si la cantidad de materiales recibidos superara la programación de la serie, se dará por cerrada la convocatoria apenas se cubra el cupo.

Las obras recibidas se publicarán sin aviso previo al autor.

Importante: la calidad artística de los materiales enviados será evaluada por el equipo de redacción de DIARIO DE CUYO y por personalidades convocadas por el mismo para tal fin. Los materiales deben pasar por la aprobación de este grupo de profesionales y, por ende, el solo envío de materiales no equivale a su aprobación y posterior publicación.

Los materiales publicados y sus autores recibirán difusión no sólo por la página web de DIARIO DE CUYO y su edición impresa, sino también por las redes sociales del mismo y otros canales.