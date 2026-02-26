Chayanne encendió al público en su segundo show en el Movistar Arena

El artista boricua hizo vibrar al público con un show cargado de hits y energía. Volverá a presentarse el domingo 1 de marzo en el mismo estadio.

Compartir







El cantante puertorriqueño Chayanne dio otra muestra de su magnetismo con el público y cautivó a los espectadores en su segundo show en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial "Bailemos otra vez Tour 2026".

Tras cinco años sin presentarse en Argentina, el músico regresó con auspicio de Fenix Entertainment, redondeó otra actuación brillante con su repertorio de temas y baile, con canciones como "Provócame" "Torero", "Salomé" y "Dejaría todo", entre las más salientes.

chayanne argentina 250226 Luego de su recital del martes 24 de febrero y a la espera de otros tres en el Movistar Arena (1, 4 y 7 de marzo) y otro más el 13 de marzo en el estadio de Vélez -todos con entradas agotadas-, Chayanne también apeló a nuevos éxitos como "Bailando Bachata".

Otros temas que desplegó el músico fueron "Boom Boom" y "Caprichosa", pero tampoco faltó el segmento romántico, en el que miles de fanáticas se emocionaron con hits como "Y tú te vas", "Yo te amo", "Candela", "Tu pirata", "Completamente enamorados" y "Si nos quedara poco tiempo".

El próximo encuentro del músico puertorriqueño, será el domingo 1 de marzo en el mismo Movistar Arena, donde se espera nuevamente un estadio colmado a pleno.