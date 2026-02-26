Domingo Faustino Sarmiento, el precursor de la consultoría política en Sudamérica

Domingo Faustino Sarmiento es uno de los próceres argentinos más analizado y revisitado de la historia. Se ha escrito sobre el maestro, el presidente, el periodista y el escritor. Sin embargo, una nueva publicación rescata una faceta no explorada del sanjuanino ilustre, en la que también fue un vanguardista: “Sarmiento, Consultor político”.

Publicado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan y prologado por especialistas como Carlos Fara y Maximiliano Aguiar, su autora, la periodista Federica Mariconda, no solo explora la capacidad de gestión del expresidente argentino, sino que parte de allí para posicionarlo como precursor de esta disciplina .

La génesis de este trabajo no fue una certeza inmediata, sino una intuición profesional. Mariconda, quien además ejerce la consultoría política, comenzó a detectar patrones modernos en el accionar de Sarmiento. “ Desde los conocimientos que tengo de consultoría política, intuí, vislumbré que podría haber sido él un consultor político y me pareció original esta premisa inicial “, explicó la autora sobre el punto de partida de su investigación.

Así, lo que comenzó como una hipótesis para una charla en un congreso nacional de consultores en San Juan, terminó convirtiéndose en un libro tras un proceso de validación documental . “Partí de esa hipótesis y empecé a leer, un texto me fue llevando a otro y cada vez iba confirmando absolutamente la hipótesis”, señaló a DIARIO DE CUYO Mariconda, quien destacó que referentes del área como Federico Rey Lennon y Aguiar -presidente e integrante del consejo consultivo, respectivamente, de la Asociación Argentina de Consultores Políticos- coincidieron entonces en que Sarmiento fue, efectivamente, el primer consultor político de Sudamérica.

Según Mariconda, este enfoque obliga, al menos, a revisar el relato tradicional de la disciplina, ya que la historia de la consultoría suele contarse con otra mirada. “Hasta ahora se habla del inicio de la consultoría política con mirada desde Estados Unidos. Esto de Sarmiento es muy importante para San Juan, porque hace que lo revaloricemos con esta nueva faceta y lo miremos también desde otro ángulo que completa todo lo que es nuestro prócer máximo “.

El arte de construir poder y marca personal

El libro desglosa cómo Sarmiento utilizó herramientas que hoy son moneda corriente en las campañas modernas, pero que en aquel entonces eran revolucionarias. Conceptos como el branding (la construcción de una marca), el benchmarking (evaluar y adaptar las mejores prácticas externas), el data-driven (la gestión basada en datos) o la agenda setting (influir en los temas de debate público) fueron pilares en su vida, aún muchos años antes de que se estableciera ese glosario profesional.

Mariconda sostiene que el prócer fue un pionero en el marketing de sí mismo y de sus aliados. “Él fue un constructor de su propia marca personal y también de otros, ayudó a construir la marca personal, por ejemplo en Chile, de quien llegó a ser presidente, su amigo Manuel Montt”, afirmó la autora.

Otros políticos, de Venezuela, Paraguay y otras latitudes, también lo consultaban para diseñar políticas públicas bajo la mirada transformadora de quien hizo el primer sondeo nacional en Argentina, demostrando su obsesión por basar la gestión en datos y diagnósticos precisos; y replicó modelos de educación “pública, laica y gratuita” probados en otros países.

Incluso su labor periodística es reinterpretada bajo esta lupa: “La suya era una visión distinta a la de informar… A través del periodismo hacía crítica social, fijaba postura y también buscaba posicionarse”, marcó acerca del creador de Facundo, más que literatura, toda una declaración política; y creador de un slogan imbatible: “Civilización o barbarie”.

El exilio como plataforma política

Uno de los puntos más reveladores para Mariconda tuvo que ver con el exilio de Sarmiento en Chile, que derivó en la reinterpretación que ella hizo de ese capítulo de la historia: un hombre que utilizó el país trasandino como base de operaciones estratégicas.

“Lo que más me sorprendió fue la influencia real que él tuvo en y desde Chile. Cuando él va a Chile no se quedó simplemente como un extranjero que busca amparo, no fue un exiliado que buscaba salvar el pellejo. Bueno, en el exilio es donde escribe Facundo, nada menos…”, explicó. “Desde allí, Sarmiento aprovechó para mantener contacto con pensadores del resto de Latinoamérica, de Europa e influyó muchísimo en la política de esa época”, resaltó. “Él logra trascender e influir de manera realmente contundente del otro lado de la cordillera“, concluyó la autora, para quien su obra tiene como fin aportar una mirada original dentro de la bibliografía sarmientina y ser una contribución al acervo cultural de la provincia.

“Sinceramente, para mí es una gran gratificación personal sentir que puedo hacer un aporte a la mirada, a la cultura y no como historiadora, sino como una simple persona con curiosidad y una periodista que investiga y que puede darle forma”, declaró la también autora de Apasionadas del Valle de Tulum, sobre la historia de mujeres sanjuaninas.