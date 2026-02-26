Quién hizo la primera espontánea de "Gran Hermano Generación Dorada"

Una participante de GH utilizó esta carta en la primera gala de nominación del programa de Telefe , y con el correr de las horas se develó su identidad.

Este miércoles 25 de febrero, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió su primera gala de nominación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Mientras 24 participantes grabaron su voto, los cuatro restantes lo hicieron en vivo por sorteo. Durante el programa se conoció qué participante realizó la primera espontánea de la competencia.

"Una mujer hizo la espontánea", adelantó Santiago del Moro en historias de Instagram. Horas después del anticipo, se supo que Carmiña Masi utilizó la primera espontánea del reality de Telefe.

La participante oriunda de Paraguay le dio tres votos a Brian Sarmiento y dos a Emanuel Di Gioia. A la hora de argumentar su jugada, justificó: "Hay que ir por los más fuertes, líderes y difíciles de sacar".

Carmiña, quien fue la más votada por sus compañeros, sostuvo que el exfutbolista es "querido" tanto dentro como fuera de la casa. Sobre el exparticipante de "GH 2011" advirtió que "conoce el juego y hay que probar" ponerlo en la placa de nominados.