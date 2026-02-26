26 de febrero de 2026 - 08:48

Quién hizo la primera espontánea de "Gran Hermano Generación Dorada"

Una participante de GH utilizó esta carta en la primera gala de nominación del programa de Telefe, y con el correr de las horas se develó su identidad.

Gran Hermano Generación Dorada.-

Gran Hermano Generación Dorada.-

Foto:

Este miércoles 25 de febrero, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió su primera gala de nominación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Mientras 24 participantes grabaron su voto, los cuatro restantes lo hicieron en vivo por sorteo. Durante el programa se conoció qué participante realizó la primera espontánea de la competencia.

Leé además

Franco nació en San Juan, pero hace años vive en Buenos Aires

Un sanjuanino en Gran Hermano: conocé a Franco Poggio, el novio modelo de Lizardo Ponce
Varios hermanitos de la casa más famosa de la televisión dejaron tela para cortar, pero...

Gran Hermano: ¿Quién de los primeros participantes sacudió X?

"Una mujer hizo la espontánea", adelantó Santiago del Moro en historias de Instagram. Horas después del anticipo, se supo que Carmiña Masi utilizó la primera espontánea del reality de Telefe.

La participante oriunda de Paraguay le dio tres votos a Brian Sarmiento y dos a Emanuel Di Gioia. A la hora de argumentar su jugada, justificó: "Hay que ir por los más fuertes, líderes y difíciles de sacar".

Carmiña, quien fue la más votada por sus compañeros, sostuvo que el exfutbolista es "querido" tanto dentro como fuera de la casa. Sobre el exparticipante de "GH 2011" advirtió que "conoce el juego y hay que probar" ponerlo en la placa de nominados.

699fb5d81cbb7_700_700!
Carmi&ntilde;a en "Gran Hermano Generaci&oacute;n Dorada".

Carmiña en "Gran Hermano Generación Dorada".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La visita del teléfono rojo en la cocina, claro signo de la eficaz estrategia GH - MCH

Rating: Gran Hermano y MasterChef, una dupla invencible que dejó sin margen a la competencia

Gran hermano.-

Uno por uno: quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Un tándem imbatible para esta noche

Súper lunes: Se viene el pase Master Chef – Gran Hermano

Santiago del Moro volverá a estar frente al programa

Gran Hermano 2026, el regreso: con una “Generación Dorada” y una casa irreconocible