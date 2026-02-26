Duelo de titanes: Guillermo Francella y Dani Rovira se sacan chispas en la arena

Tras su exitoso paso por el Festival de Málaga y por salas españolas, llega al país Playa de Lobos, una película que abreva en la comedia negra y el thriller psicológico, con tensión y diálogos filosos.

A sus 71 años, Guillermo Francella atraviesa un excelente momento profesional. Luego del alto impacto de Homo Argentum, regresa a la pantalla grande con su segundo protagónico absoluto. Se trata de Playa de Lobos, un film que lo tiene en escena prácticamente todo el tiempo, junto a su par español, Dani Rovira. En síntesis, un picante “cabeza a cabeza” actoral, moderado (o arengado) por el realizador gallego Javier Veiga, que llega a los cines de San Juan mañana jueves 26 de febrero.

La película, que ya tuvo su recorrido por festivales y salas de España, tiene como escenario inicial un parador de las playas de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Allí, el encuentro entre dos desconocidos disparará una espiral de manipulación que empujará a la comedia hacia un thriller psicológico.

¿De qué va la historia? Manu (Rovira) ha terminado su jornada de trabajo en la playa y está a punto de cerrar el parador. Sin embargo, se topa con la resistencia de Klaus (Francella), un supuesto turista argentino que se niega a abandonar su reposera. Eso que arranca allí mismo como una discusión trivial se transformará, bajo la lapicera de Veiga, en una escalada de tensiones impredecible.

Francella, quien confesó a la prensa su interés por desembarcar en España e internacionalizar su carrera, saca a relucir entonces una faceta inquietante. Klaus, comienza a mostrar aparentes inconsistencias que encienden las alarmas de Manu. Pero todo puede ser peor aún. Una propuesta perturbadora disparará el thriller, donde Klaus se convertirá prácticamente en un lobo acechando a su presa. Y hasta ahí, porque tampoco es cuestión de spoilear la película.

El valor del duelo actoral Lejos de ostentar un elenco coral, Playa de Lobos -que claramente cuenta con reparto, y en él, con figuras de renombre como Antonia San Juan y Marta Hazas- se sostiene sobre la química y el contraste entre sus protagonistas. Casi como un duelo teatral, comparan los especialistas, donde la acción externa se reduce para alumbrar diálogos afilados y juegos psicológicos de la dupla, que es la que tracciona al público.