Netflix relanza Orgullo y prejuicio y mostró el primer teaser de su nueva versión del clásico de Jane Austen

Netflix reveló el primer vistazo oficial de su nueva versión de Orgullo y prejuicio, la célebre obra de Jane Austen publicada en 1813 protagonizada por Emma Corrin. La historia regresará en formato de miniserie y se conoció que su estreno está previsto para finales de 2026.

El proyecto del gigante del streaming cuenta con guión de Dolly Alderton y dirección de Euros Lyn. En el elenco principal, Emma Corrin —recordada por su papel en The Crown— dará vida a Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden interpretará al señor Darcy.

El teaser, de apenas 50 segundos, muestra a Elizabeth en lo alto de un tejado, vestida con indumentaria georgiana, en una escena que mezcla introspección y carácter firme. La propuesta visual apunta a conservar la esencia de la novela, aunque con una sensibilidad contemporánea.

El reparto suma nombres de peso: Olivia Colman encarnará a la señora Bennet y Rufus Sewell será el señor Bennet. También forman parte Freya Mavor como Jane, Rhea Norwood como Lydia y Fiona Sha w en el rol de Lady Catherine de Bourgh.

Lyn, reconocido por su trabajo en Heartstopper, apuesta a respetar el espíritu original de la obra sin dejar de dialogar con el público actual.

Seis capítulos y producción ejecutiva destacada

La miniserie tendrá seis episodios y contará con producción ejecutiva de Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Corrin. Alderton, además de escribir el guion, participa como productora ejecutiva.

La guionista definió la novela como “la piedra fundacional de la comedia romántica” y expresó su entusiasmo por acercar nuevamente esta trama a distintas generaciones de espectadores.

Estrategia de lanzamiento y legado cinematográfico

La campaña promocional arrancó en el Reino Unido con la exhibición del teaser en cines, una movida pensada para captar la atención de los fanáticos del drama de época.

A lo largo de los años, la obra tuvo numerosas adaptaciones, entre ellas la recordada película de 2005 protagonizada por Keira Knightley, que dejó una huella fuerte en el público.

Con esta nueva producción, Netflix busca que una nueva audiencia descubra —o redescubra— el romance entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy, una de las historias más emblemáticas de la literatura universal.