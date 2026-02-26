San Juan se activa este jueves 26 con un variado y atractivo itinerario para recorrer

La jornada de este 26 de febrero ofrece múltiples opciones que van desde recorridos históricos guiados y muestras fotográficas sobre la vitivinicultura hasta exposiciones de arte contemporáneo y colecciones de ilustración local. Los amantes del cine podrán disfrutar de películas al aire libre , mientras que la oferta nocturna destaca por presentaciones en vivo de jazz, ritmos urbanos, reggaetón y clásicos románticos para todos los gustos. Para las familias, se mantienen vigentes las funciones de circo y las visitas educativas a centros ambientales y museos de historia urbana . Con propuestas que incluyen desde espacios de coworking en bibliotecas hasta senderos interpretativos sobre los próceres, la provincia garantiza entretenimiento y formación desde la mañana hasta la medianoche.

Los románticos Iracundos. A las 23:00 h en Casino de Rawson (Ruta Nacional 40 entre Dr. Ortega y Quiroz – Rawson) Entrada libre y gratuita

La nota del cielo. Con Kaino, Aby Only, BS15 y Nexo. A las 22:00 h, en Terraza 4.20 (Av. Libertador 1473 oeste). Entrada $4000

Franco Aparici. A las 22:30 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín). Reservas al 26446184

CINE

Arráncame la vida. En el ciclo Pantallas Abiertas, a las 20:00 h, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

CIRCO

Circo Safari Show. De lunes a viernes a las 22:00 h. Sábado y domingo, 20:00 y 22:00 h. En el Híper Libertad. Entradas $8.000

EXPOSICIONES Y VISITAS

Casa Natal de Sarmiento. Hoy comienza “Sarmiento Emprendedor”, sendero interpretativo urbano, recorriendo distintos espacios de la ciudad vinculados con el prócer. Salida desde la Casa Natal, a las 19:30 h (dura una hora aproximadamente), dos jueves por mes. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco

Veranos de nuestra niñez. Hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 17 a 21 h, y sábados de 17 a 21 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre y gratuita. Muestra colectiva, creación y producción de Pablo Yamamoto, curaduría de Lucila Riofrío Montoya. Exponen: Arturo Sierra, Belén Ramírez, Carmen Cuenca, Eliana Femenía, Elina Lucero Barud, Estela Milán, Fernando Loré, Humberto Costa, Isabel Fernández, Lucila Riofrío Montoya, Luis Godoy, María Rosa Plana, Oscar Fontalvo, Patricia Nicolía Flores, Silvina Martínez, Sonia Parisí, Teresa Gonella, Teresita Chiconi y Viviana González.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Chalet Cantoni Casa Cultural. Av. Libertador Gral. San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, recepcion@anchipurac.com, instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410