Walter Vilches y un sueño que resuena en las paredes del Teatro Colón

El cantante lírico y pianista oriundo de Caucete audicionó para el prestigioso programa Opera Studio, cuyo veredicto -que se sabrá en unos días- podría marcar un giro de 180° en su vida profesional y personal.

El destino de un artista suele estar marcado por momentos únicos, donde el talento se encuentra con la oportunidad. Uno de esos momentos experimentó durante la mañana del miércoles 25 de febrero, Walter Vilches. Fue precisamente en el Teatro Colón, adonde el pianista, cantante y director de coro sanjuanino audicionó, con el sueño de ingresar a “Opera Studio 2026”. Se trata de un programa integral de perfeccionamiento destinado a intérpretes en formación avanzada, dirigido y supervisado por Verónica Cangemi, que se desarrolla en el máximo coliseo argentino.

El artista caucetero pudo acceder a esa instancia gracias a su buen desempeño en Ópera Cangemi, el concurso internacional que se realizó el año pasado en el Teatro del Bicentenario, liderado por la soprano mendocina. Fue su pase a esta nueva prueba, que podría convertirse en el prólogo de una transformación absoluta en su vida personal y profesional.

Con el apoyo del concejal Ramiro Fernández, de Caucete, y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia -que costeó los pasajes para que pudiera aprovechar esta valiosa oportunidad- Vilches arribó a la Capital del país. Una demora en el vuelo determinó que fuera “con lo justo” y que no le quedara tiempo para vocalizar. Como si fuera poco, casi de inmediato fue el elegido para romper el hielo. “No voy a negar que, cuando me paré en la tarima, me temblaban las rodillas, pero respiré, me concentré, me tranquilicé y pude seguir, tratando de dar lo mejor de mí”, comentó a DIARIO DE CUYO.

Walter interpretó Che farò senza Eurídice?, de la ópera Orfeo y Eurídice, de Gluck; y Gelido in ogni vena, aria de la ópera Farnace, de Antonio Vivaldi, ante Cangemi y Lizzie Waisse. La respuesta de los presentes fue inmediata. Los turistas que casualmente presenciaron la prueba le regalaron un espontáneo aplauso, que conmovió al sanjuanino. Y las coaches quedaron gratamente sorprendidas por la versatilidad del intérprete, cuya carrera se inició con el piano clásico.

Fue tras su participación en La Voz Argentina, en 2025, que Walter sumó el canto lírico, que hasta entonces practicaba en solitario o junto a su coro. Su capacidad de expresar tanto con el piano como con la voz se convirtió en una cualidad muy valorada por las maestras.