Walter Vilches y un sueño que resuena en las paredes del Teatro Colón

El destino de un artista suele estar marcado por momentos únicos, donde el talento se encuentra con la oportunidad. Uno de esos momentos experimentó durante la mañana del miércoles 25 de febrero, Walter Vilches. Fue precisamente en el Teatro Colón, adonde el pianista, cantante y director de coro sanjuanino audicionó, con el sueño de ingresar a “Opera Studio 2026”. Se trata de un programa integral de perfeccionamiento destinado a intérpretes en formación avanzada, dirigido y supervisado por Verónica Cangemi, que se desarrolla en el máximo coliseo argentino.
El artista caucetero pudo acceder a esa instancia gracias a su buen desempeño en Ópera Cangemi, el concurso internacional que se realizó el año pasado en el Teatro del Bicentenario, liderado por la soprano mendocina. Fue su pase a esta nueva prueba, que podría convertirse en el prólogo de una transformación absoluta en su vida personal y profesional.
Con el apoyo del concejal Ramiro Fernández, de Caucete, y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia -que costeó los pasajes para que pudiera aprovechar esta valiosa oportunidad- Vilches arribó a la Capital del país. Una demora en el vuelo determinó que fuera “con lo justo” y que no le quedara tiempo para vocalizar. Como si fuera poco, casi de inmediato fue el elegido para romper el hielo. “No voy a negar que, cuando me paré en la tarima, me temblaban las rodillas, pero respiré, me concentré, me tranquilicé y pude seguir, tratando de dar lo mejor de mí”, comentó a DIARIO DE CUYO.
Walter interpretó Che farò senza Eurídice?, de la ópera Orfeo y Eurídice, de Gluck; y Gelido in ogni vena, aria de la ópera Farnace, de Antonio Vivaldi, ante Cangemi y Lizzie Waisse. La respuesta de los presentes fue inmediata. Los turistas que casualmente presenciaron la prueba le regalaron un espontáneo aplauso, que conmovió al sanjuanino. Y las coaches quedaron gratamente sorprendidas por la versatilidad del intérprete, cuya carrera se inició con el piano clásico.
Fue tras su participación en La Voz Argentina, en 2025, que Walter sumó el canto lírico, que hasta entonces practicaba en solitario o junto a su coro. Su capacidad de expresar tanto con el piano como con la voz se convirtió en una cualidad muy valorada por las maestras.
Si bien los resultados oficiales se publicarán en los próximos días a través de los canales institucionales de Opera Studio, el horizonte que se vislumbra para Vilches es de una magnitud tal que obligaría un cambio radical. De confirmarse su ingreso al Programa -que dará inicio en marzo-, el sanjuanino debería dejar atrás su cotidianeidad en la provincia para radicarse en Buenos Aires e iniciar una carrera con proyección internacional. Un sueño que ya empezó a procesar junto a su familia y también sus maestros, Ana Inés Aguirre (en piano) y Susana Tellez y César Sánchez (en canto), quienes solo tienen palabras de aliento para él.
“Jamás pensé que en tan poco tiempo iba a vivir todo esto, iba a poder tener estas oportunidades”, reflexionó Walter, quien, de momento, volverá a San Juan para continuar con sus compromisos laborales, pero con la mirada en un futuro tan distinto, como posible y promisorio.
“Si se da … Siento que tendría que tomar una decisión muy importante para mi vida, porque sería algo totalmente diferente a lo de ahora; pero lo que se vendría también será muy importante ¿no? Y, si se puede, me gustaría afrontarlo”, agregó con gran ilusión Vilches, en plena cuenta regresiva.