Histórico doble estreno en la Casa Natal de Sarmiento

La Casa Natal de Sarmiento alberga un doble estreno que renueva su propuesta cultural e histórica. Uno es la sala 10, habitación original de la casa del prócer, ahora destinada a exhibiciones temporales . Esa sala inaugura con la primera entrega del ciclo "Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos”, basada en el valioso "Libro de Auténticas" .

Sala y exposición están ya disponibles para que los visitantes conozcan detalles interesantes, algunos curiosos, de lo que sería una suerte de primer inventario de la casona histórica ; documento fundacional que nunca antes fue exhibido y que, claramente, “dialoga” con muchos de los objetos que exhibe el Museo Nacional.

El viernes 29 de mayo a las 18:00 h se realizará el acto oficial de apertura , al que la comunidad podrá asistir, para conocer en detalle las "antiguas novedades" que atesora la emblemática casona. La muestra estará disponible hasta el 6 de junio.

La nueva sala de exhibición del museo está ubicada al fondo de la casa, a la salida del “patio de parras” . Tal como detalló a DIARIO DE CUYO la directora de la Casa Natal, Lucía González, es una habitación de doble entrada, que “originalmente se ocupaba para despensa, para almacenaje de alimentos y para lo que era la industria hogareña” .

Actualmente reacondicionada y bien iluminada, hasta ahora ese espacio se usaba como oficina para dependencias del Museo, como Registro y documentación y Banco de imágenes, que fueron trasladados al “Área de bienvenida” (antes Recepción), “hasta que podamos construir el anexo”, dijo la funcionaria (ver abajo).

image La nueva sala de muestras temporarias, contigua al "patio de parras", al fondo de la casa natal del prócer

“Es muy importante haber rescatado ese espacio como sala de exhibición, porque es una sala de la casa histórica, ni más ni menos, hecha de adobe y con techo de rollizo y caña”, apuntó en charla con este medio el arquitecto Eduardo Portillo, coordinador general del Museo.

"Los Secretos de la Casa de Sarmiento": expedientes inéditos y originales

La flamante sala 10 estrena con la inauguración del proyecto "Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Expedientes inéditos”, una serie de muestras que se desplegará a lo largo del año, “contando detalles que la gente no conoce, vinculados a aspectos constructivos, al desarrollo del inmueble y a los propietarios, porque esa casa perteneció a la familia Sarmiento”, tal como señaló Portillo.

Esta primera muestra, disponible hasta el 6 de junio, está basada en un libro de actas, al que le dieron el nombre de "Libro de Auténticas". Una pieza “fundante y fundamental” del Museo, que fue base para efectuar los primeros inventarios. Documento que invita a profundizar en la historia del prócer y de su hogar, nunca antes en exposición.

image El Libro de Auténticas, exhibido por primera vez y en detalle

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“Ese libro surgió porque en el año 1919 el director del Museo, que era el coronel Jorge Luis Fontana, convocó a las últimas propietarias del inmueble —la hija y la nieta de Procesa Sarmiento, hermana de Domingo, la pintora—para que labraran juntos un acta, dando fe de la autenticidad de una serie de objetos que habían pertenecido al prócer y a su familia, que venían con la casa, y también de la propia casa. Así fueron dando testimonio y haciendo un relato, en el que iban describiendo cada sala, incluso describían la higuera”, relató el coordinador.

image Detalles del manuscrito que se conserva en la Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional

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Entre los elementos que cita el libro, mencionó una pava de cobre de Doña Paula, una pala de madera que ella usaba para el telar y un dormitorio que usó Sarmiento en la época de la presidencia y que le regaló a su hermana Rosario, que posteriormente vino a San Juan, entre varios otros. Portillo explicó que la mayoría de esos objetos se exhiben actualmente en el Museo, estableciendo un diálogo con la Sala 10; y dijo que también incorporaron un video que va mostrando cada descripción, con la foto antigua del mismo.

image El juego de dormitorio que llegó de Buenos Aires

image La pava de cobre de Doña Paula

“La idea es ir contando cosas que la gente no conoce de la casa, para que puedan aprender un poquito más, acercarse, quererla, valorarla y protegerla”, concluyó el coordinador.

image Coronel Fontana, primer director del Museo

Otros proyectos: anexo, muro de placas y sala 9

De cara al futuro del Museo, la directora se refirió a las obras que planean ejecutar. Al ser consultada sobre la construcción del “anexo”, que alojará las dependencias administrativas que funcionaban en la sala 10, manifestó su deseo de que sea este año: “Es lo que queremos, depende de varios vectores que se tienen que cruzar, pero al menos queremos dejarlo planteado”, declaró.

Para lograrlo, la funcionaria explicó que tendrían que desocupar y refuncionalizar el depósito que tiene salida a la Avenida Libertador y resolver el problema del muro de placas: “Está bandeado porque tiene mucho peso de las placas, hay que reconstruirlo, al igual que la misma estructura del depósito”, señaló.

En tren de temas pendientes, González incluyó la grieta de la sala 9, cuya solución permitiría, además, ganar mayor espacio expositivo.

Aunque sin plazos, la funcionaria se mostró optimista al manifestar que “confío que entre este año y el año que viene podamos resolver unas cuantas cosas”.

“Es importante también para poner en valor el compromiso de los empleados del Museo. Todos tienen mucho profesionalismo para trabajar, tienen mucho para mostrar, para contar y hay que generar los espacios para que ellos puedan exhibir lo que están haciendo, que es un trabajo de todos los días”, concluyó González.