Agenda Cultural de San Juan: previa de feriado patrio con variadas propuestas

La agenda cultural de San Juan ofrece este domingo 24 de mayo trae una cargada agenda de actividades y espectáculos en la víspera del feriado . Opciones artísticas, espacios de entretenimiento, exposiciones y museos configuran un abanico diverso ideal para locales y turistas que buscan recreación antes de la conmemoración patria.

Agenda Cultural de San Juan: buena variedad de propuestas para arrancar el fin de semana

Agenda Cultural de San Juan: un sábado con una certelera para elegir

Al mediodía, el folclore de Agrestes y Nico Olivieri. La noche sumará opciones con Omega, Leo, Guada Zabala, Seba Garay y El Yeyo. También habrá una Vigilia Patria en 25 de Mayo.

En teatro se destaca "Por el placer de volver a verla", y para los fanáticos del cine fantástico, el Centro Cultural Conte Grand ofrece una feria temática y exhibición de película en torno a Star Wars.

Agrestes. Al mediodía, en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

nico olivieri 3 Nico Olivieri

Omega. A las 20:00 h en Club Social y Deportivo Punta del Médano.

Leo. A las 22:00 h en Nuevo Roma (a metros de la plaza de Villa Krause)

Guada Zabala. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

El Yeyo. A las 00:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701)

CINE

Regreso de Star Wars. Feria temática, expositores, desde las 16:00 h. A las 21: Star Wars Episodio III: la venganza de los Sith. El nacimiento de Darth Vader en la gran pantalla. Entrada libre y gratuita. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

sith Star Wars - La venganza de los Sith: feria y proyección

FIESTAS PATRIAS

Vigilia Patria. A las 22:00 h, con el tradicional Patio Criollo. A las 22:00 h en Salón Cultural de Santa Rosa (25 de Mayo)

TEATRO

Por el placer de volver a verla. Teatro, con Mercedes Funes y Miguel Ángel Solá. A las 21:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas en boletería y entradaweb.com, desde $45.000 a $50.000

FERIAS

Feria de artesanos. Shows de bandas en vivo. Desde las 17:00 h en el Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Centro Ambiental Anchipurac. Vidrio, poéticas de una mirada circular. Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410