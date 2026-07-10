Agenda cultural de San Juan: fin de semana con un abanico de propuestas

Desde teatro para chicos hasta talleres de tango para adultos. El feriado puente del viernes 10 de junio y el receso invernal se combinan para que sanjuaninos y turistas puedan disfrutar del gran abanico de actividades disponibles para hoy en la Agenda Cultural de San Juan, varias con entrada gratuita.

Una nueva edición de La Minga Cultural, la peña bolichera de Caile, con la presencia de Canto 4 y artistas locales es una de las propuestas destacadas de una jornada cargada de música. Espectáculos teatrales y cine para niños y adultos engrosan la marquesina local, adonde no faltan los talleres y las visitas a espacios culturales y museos; y el paseo por el Barrio Cultural, en el Parque Belgrano. De todo, para elegir.

La Minga cultural . Peña, con Canto 4, Abelino Cantos, Gisele Aldeco, Caile y cierre con Omega. A las 22:00 h en Hugo Espectáculos. Entradas: anticipadas $16.500 (hasta el 4 de julio o hasta agotar stock), pueden adquirirse vía redes, en @caile.sj y telefónicamente a los números 2644031396 y 2645458165

Alejandro Ontiveros. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Leo Jorquera. A las 22:00 h en El Bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 m de Ignacio de la Roza) Reservas al 2644774440 Der. de show $3000

Facu y Exe. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste antes de Ignacio de la Roza)

Revuelto Gramajo. A las 22:00 h en Vintage (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

DejaVu. A las 22:00 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

SantI Garzón y Nico Bustos. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur)

Quimeras. A las 22:30 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste)

Quimeras

Nico Pérez y Leda del Revés. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Alberto Semino. Tango. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Lucas Bonggiovani. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Peipper. A las 00:30 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1302 sur)

TEATRO

Pinocho. A cargo del Elenco Actuarte. Además, Caporales «San Simón Virgen de Urkupiña», Danzas Árabes RÜYA. A las 16:00 h en Salón de Cultura (Ex-Parrillada) - Villa Santa Rosa (25 de mayo) Gratis

Sueños del corazón. Infantil inspirado en la novela Heartless de Marissa Meyer, que invita a descubrir el País de las Maravillas antes de la llegada de Alicia. A cargo de Expresión Contemporánea. A las 16:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada general: $15.000 en boletería del teatro y en TuEntrada.com

Sueños del corazón

El payaso sin carpa. Infantil. A cargo del elenco Sabor a calle. A las 17:00 h en el Cine-Teatro del Albardón. Gratis

¿Dónde está Borondongo? Marionetas de hilo, de la compañía mendocina El alma en un hilo. En el marco del DivertiTeS. A las 18:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas $15.000, en entradaweb.com.ar

Sóplame, tal vez vuelva a flotar. De Juanfra López Búbica (San Juan), a las 20:00 h. También La soledad de las flores, de Soledad González (Río Negro), a las 22:00 h. En el marco del festival Solas – Única escena. A las 22:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este) Entradas $15.000. Dos funciones por $24.000

CINE

Lo que el agua se llevó. En el ciclo Cine de Barrio, a las 16:00 h en el Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Gratis, ATP. Sinopsis: Roddy es un hámster de la alta sociedad que vive como un rey en un lujoso apartamento. Su vida da un giro radical cuando termina accidentalmente en las alcantarillas de Londres, donde descubrirá un vibrante mundo subterráneo junto a la intrépida Rita.

Fuerza G. A las 16:00 h en el ciclo Cine de Invierno de UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis. ATP. Sinopsis: Un programa encubierto del gobierno entrena a animales para trabajar como espías de élite altamente capacitados. Equipados con la tecnología más avanzada, estos intrépidos cobayos descubren que el destino del mundo está en sus manos. La veterana unidad Fuerza G, liderada por el valiente Darwin, debe detener a un malvado multimillonario que planea destruir el planeta utilizando electrodomésticos comunes modificados.

Corazón loco. Con Soledad Villamil y Adrián Suar. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis, para mayores de 16 años. Sinopsis: Fernando es un hombre de familia respetable, pero esconde un gran secreto: tiene dos vidas, dos autos, dos trabajos y dos esposas a las que ama por igual. Sin embargo, un día su doble juego se desmorona y ambas mujeres se unen para vengarse.

RECREACIÓN

Barrio Cultural. De 14:00 a 19:00 h, feria, exposiciones, juegos, sorteos. Shows: Adriana Miranda CORO - Espacios Compartidos. El Adobe Titeres - Espacio infancias. Vortex Danza contemporánea - Espacios Compartidos. Rawson: Raíces. Rikitita - Espectáculo infantil. Circo Flama - Espacio infancias. Paola Médard - Espacios Compartidos. Sarmiento: Arrieros del Folclore. Ballet Suyay - Espacios Compartidos. Ullum: Rubén Bravo. Gratis. Acceso por 25 de mayo entre Las Heras y España.

Diversión en Comparte Lab. Para niños de 3 a 17 años. Fun slime, para crear slime de jabón, de 17:00 a 18:00 h. Lab Craft, para construir estructuras y personajes utilizando bloques físicos, de 18:00 a 19:30 h. Experimentores, harán pasta de dientes para elefantes, reacciones que liberan calor, cambios de color sorprendentes y experimentos impactantes que parecen magia, de 19:00 a 20:30 h. Invasión Ovni, para diseñár y construir un objeto volador no identificado, de 19:30 a 21:00 h. En 25 de Mayo 470 oeste. Arancelados, con reserva previa.

TALLERES

Taller de Macramé. De 11 a 13 h, en Unión Vecinal Villa América (Av. Argentina 498 norte) Gratis

Cartas. Encuentro de escritura de Las Jinetes de la Palabra, pensado para quienes disfrutan escribir, quieren explorar su creatividad o simplemente buscan compartir un momento diferente. Durante el encuentro escribirán cartas a partir de distintos disparadores creativos, sin necesidad de experiencia previa. En el marco del Barrio Cultural. A las 17:00 h, en la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias (Las Heras y 25 de mayo) Gratis

Taller de cartas

Tango en familia. Encuentros participativos orientados a familias, donde el tango se aborda a través del juego, el movimiento y la conexión. Profesores: Eliana Villarruel y Luciano Castro. Destinatarios: jóvenes, adultos y familias. A las 17:30 h, en el hall del Museo Franklin Rawson, gratis, sin inscripción previa.

FERIAS

Feria de artesanos y emprendedores. De 9:00 a 14:00 h en El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador San Martín) Gratis

Feria de emprendedores. Desde las 15:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Yo Caricare. Exposición de pinturas y esculturas de Hugo Vinzio. Inaugura hoy a las 19:30 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Calavera #3 - Mondongo - Museo Franklin Rawson

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410