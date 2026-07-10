Cómo estará el tiempo este viernes 10 de julio en San Juan

Luego del alivio térmico que dejó el feriado del 9 de Julio, este viernes San Juan volverá a tener una mañana fría, aunque con una tarde agradable y sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada estable, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, condición que se mantendrá con mayor presencia de nubes durante la tarde y volverá a ser parcialmente nublado por la noche.

En cuanto al viento, durante gran parte del día será leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h provenientes del sector sudoeste. Hacia la noche rotará al sector sur y aumentará su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h, aunque no se esperan ráfagas significativas.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.