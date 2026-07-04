Prevén frío y neblina para este sábado 4 de julio en San Juan

El frío seguirá siendo protagonista este sábado 4 de julio en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una jornada estable, con cielo entre neblina y parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con una temperatura máxima que alcanzará los 9°C.

La mañana comenzará con -1°C y presencia de neblina, mientras que los vientos soplarán del sector noreste entre 7 y 12 km/h. Con el correr de las horas, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 9°C durante la tarde, cuando el viento rotará al sur y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Para la noche se espera que continúe el cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 3°C y viento del sur de entre 13 y 22 km/h, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias.

Pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.