    • 2 de julio de 2026 - 10:24

    El frío extremo complica el tránsito en San Juan: hay rutas intransitables por nieve y hielo

    Vialidad Provincial informó que dos caminos del departamento Iglesia permanecen cerrados por las condiciones climáticas, mientras que en otras zonas de la provincia se trabaja para garantizar la circulación con precaución.

    Estado de rutas en San Juan.

    Estado de rutas en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las bajas temperaturas y las nevadas registradas en las últimas horas siguen generando complicaciones en las rutas de San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad actualizó este jueves el estado de los caminos e informó que hay dos rutas intransitables en Iglesia, mientras que en distintos departamentos se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

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    El panorama más complejo se registra en Iglesia, donde la Ruta Provincial 436, a la altura de El Colorado, permanece intransitable debido a la formación de hielo y el riesgo de derrape. La misma situación afecta a la Ruta Provincial 414, en Quebrada de las Burras, también a la altura de El Colorado, donde la acumulación de nieve y hielo impide el paso.

    Estado de rutas en San Juan.

    Estado de rutas en San Juan.

    En ese departamento, personal de Vialidad trabaja para restablecer las condiciones de circulación en distintos tramos. Permanecen transitables con precaución la RP 483 (Bauchazeta), la RP 407 (Colanguil), la RP 436 entre Villa Iglesia y el bypass, la RP 405 entre Tudcum y Rodeo, y la RP 436 entre Baños de Talacasto y el derivador de la RP 414.

    En Jáchal, el estado general de las rutas es transitable con precaución. Se desarrollan tareas sobre la RP 462 en San Isidro, la RP 453 en Gran China y la RP 441 en calle Entre Ríos.

    Estado de rutas en San Juan.

    Estado de rutas en San Juan.

    La misma recomendación rige para Sarmiento, donde continúan los trabajos sobre la RP 319 en los tramos entre la RP 162 y la Ruta Nacional 40, y entre la RP 268 y el puente sobre el río San Juan, además de la RP 351, entre Retamito y la RN 40.

    En Valle Fértil, Vialidad también pidió extremar los cuidados al circular. Hay equipos operando sobre la RP 510 en los sectores Chucuma–Las Tuscas y Quimilo, la RP 511 hasta el límite con La Rioja, la RP 507 en Los Valencianos y la RP 506 en Baldes del Sur.

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