CuyIT, la aplicación sanjuanina que conecta profesionales, comercios y clientes en tiempo real

Para un sector de la población de San Juan encontrar un albañil, electricista, gasista o hasta un mozo para un evento puede resultar una odisea. Hay quienes recurren a la sugerencia, grupos de Facebook o espacios similares, confiando muchas veces a ciega, a riesgo de obtener un resultado que no fuera el esperado. Para que el contacto entre los prestadores de servicios y la demanda sea más eficiente, un sanjuanino desarrolló la aplicación CuyIT , una propuesta que busca reunir en un solo lugar a quienes sus trabajos y quienes necesitan contratarlos.

La plataforma fue creada por Rodrigo Muñoz, quien trabajó durante aproximadamente un año en su desarrollo antes de lanzarla oficialmente en mayo de este año. Recientemente se incorporó al equipo de trabajo Lucas Piza, quien se encarga del área administrativa y comercial de la plataforma, con el desafío de poder llegar a todos los sanjuaninos con una herramienta que busca brindar soluciones y respuestas a problemáticas que todos pueden tener en algún momento.

Sin duda la app llegó para cubrir una necesidad, ya que en solo unas semanas superó las 2.700 descargas, alcanzó más de 2.400 usuarios registrados y concretó más de 100 reservas de servicios, cifras que sorprendieron incluso a sus creadores.

La propuesta busca resolver un problema cotidiano: la dispersión de la oferta laboral independiente. La aplicación funciona con una lógica similar a plataformas ampliamente conocidas. Por un lado, incorpora un sistema de calificaciones de los usuarios, mientras que, por el otro, utiliza la ubicación para mostrar los profesionales disponibles más cercanos.

"Tiene funciones similares a Mercado Libre, porque cada profesional recibe una puntuación después de realizar el trabajo. Y también tiene funciones similares a Uber, porque muestra quiénes están disponibles cerca de la ubicación del cliente" , detalló Piza.

Además, el sistema incorpora una función pensada para agilizar las respuestas. Si un profesional no responde una solicitud en un plazo de dos minutos, el pedido se deriva automáticamente a otro trabajador disponible hasta concretar el contacto, entendiendo que muchas veces la contratación de un servicio se hace en momentos de urgencia.

CuyIT, mucho más que un listado de contactos

Una de las características destacables de la app es que cada profesional puede construir un perfil completo.

La aplicación permite cargar currículum, matrículas, antecedentes, documentación, experiencia laboral y describir los distintos servicios que se ofrece. Incluso, quienes realizan más de una actividad pueden incluir todos sus oficios dentro de una misma cuenta, ampliando sus posibilidades de conseguir trabajo.

Del otro lado, quienes necesitan contratar un servicio pueden buscar directamente mediante un mapa interactivo, filtrando por ubicación, disponibilidad y especialidad, o bien publicar una necesidad concreta para que los profesionales interesados se contacten. "Buscamos que los profesionales que no saben cómo llegar a los clientes tengan una herramienta donde mostrar su trabajo. Y, del otro lado, que cualquier persona pueda encontrar rápidamente a quien necesita", señaló Piza.

La plataforma también incorpora un chat interno para mantener las conversaciones dentro de la aplicación y un equipo que supervisa el correcto funcionamiento del servicio y evalúa el desempeño de los usuarios cuando existen inconvenientes, brindando una mayor seguridad.

Un crecimiento que sorprendió y demostró la necesidad de una herramienta como CuyIT

"Rodrigo la publicó en la Play Store y solamente hicimos un video para redes sociales. A partir de eso comenzaron las descargas. Hoy tenemos cerca de 2.950 descargas, unos 2.600 usuarios activos y más de 110 transacciones finalizadas. Nos llamó mucho la atención porque la gente empezó a usarla incluso antes de que comenzáramos a vender el proyecto", destacó Piza.

Y continuó: "Queremos que una aplicación nacida en San Juan llegue a distintos lugares del país. Primero vamos a consolidarla en toda la provincia y después replicar este modelo en otras provincias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CuyIT (@cuyit.app)

La aplicación puede descargarse de manera gratuita tanto en dispositivos Android como iPhone y sus desarrolladores ya trabajan en nuevas funcionalidades orientadas a empresas y comercios, además de una estrategia para llegar a todos los departamentos de San Juan y, a largo plazo, replicar el modelo en otras provincias. El objetivo es que CuyIT deje de ser una herramienta local para convertirse en un modelo replicable de alcance nacional.