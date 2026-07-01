San Juan: más de 200 efectivos estarán afectados a los operativos en vacaciones de invierno

Más de 200 efectivos de la Policía participarán del operativo de seguridad durante las vacaciones de invierno.

San Juan se prepara para recibir las vacaciones de invierno con actividades en el Gran San Juan como en los departamentos alejados. En ese contexto, la Secretaría de Seguridad, desarrollará un operativo de prevención y seguridad con más de 200 efectivos. Comenzará este viernes 3 de julio y se mantendrá durante todo el receso.

Los operativos de seguridad se concentrarán principalmente en lugares recreativos y turísticos de San Juan. (Gentileza) El dispositivo lo realizará la Policía de San Juan, con presencia reforzada en zonas comerciales, microcentro, Parque de Mayo y otros espacios de alta concurrencia. Además, se intensificarán los controles y patrullajes en destinos turísticos como los diques y el paraje de la Difunta Correa, con un despliegue planificado para brindar mayor tranquilidad a quienes elijan recorrer la provincia.

Personal afectado al operativo de la Secretaría de Seguridad Para este operativo se sumarán más de 200 efectivos destinados especialmente a los principales puntos turísticos, quienes trabajarán junto al personal que presta servicio. También participarán los 120 policías que completaron la capacitación "San Juan capacita en turismo", incorporando herramientas para brindar orientación y asistencia a los visitantes durante su permanencia en la provincia.

El trabajo incluirá a las comisarías jurisdiccionales y a la Unidad Coordinadora, en articulación con las siete departamentales policiales. Asimismo, intervendrán distintas áreas operativas de la fuerza, entre ellas el D-2 junto a los cuerpos comunales, el D-3 con los operativos preventivos que desarrolla habitualmente, el D-5 con brigadas especiales y el D-7, que reforzará los patrullajes en calles y rutas provinciales. El D-8 y CISEM 911 monitoreando a través de cámaras y el D-9 Bomberos, a presto para cualquier solicitud.