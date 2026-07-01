Nivel Inicial enseña a los padres cómo leerles cuentos a sus hijos para potenciar su comprensión de texto

En un esfuerzo por estrechar los lazos entre la escuela y el hogar, los jardines de infantes de San Juan se convirtieron en espacios de aprendizaje para los adultos. Con talleres prácticos, las familias de Nivel Inicial recibieron herramientas para transformar la lectura de cuentos en una p lataforma de desarrollo cognitivo y lingüístico para los más chicos.

En la primera infancia, un cuento es mucho más que una historia antes de dormir; es la puerta de entrada al universo del lenguaje, la imaginación y el pensamiento crítico. Con esta premisa como bandera, las Escuelas de Nivel Inicial de toda la provincia llevaron a cabo una masiva y exitosa propuesta pedagógica denominada ‘Cuentos con la familia’ . La iniciativa tuvo un objetivo claro y ambicioso: brindar a los padres metodologías y herramientas concretas para que la lectura en el hogar deje de ser un pasatiempo pasivo y se transforme en una herramienta clave para la comprensión de textos .

Esta actividad no es un hecho aislado, sino que se desprende de las acciones del programa Comprendo y Aprendo , el cual forma parte del Plan Provincial de Alfabetización de San Juan . A lo largo de tres jornadas intensas, las instituciones educativas públicas y privadas de San Juan abrieron sus puertas para capacitar a los tutores, devolviendo al ámbito familiar una costumbre invaluable que, en tiempos de pantallas digitales, ha ido perdiendo terreno.

La directora de Nivel Inicial de la provincia, Claudia Albar Díaz , destacó la relevancia del proyecto: "La actividad tiene como objetivo fundamental hacer partícipe a la familia de la importancia de la lectura de cuentos, y fundamentalmente recuperar la costumbre de la lectura en el ámbito familiar. Queremos darles herramientas para lograr que los chicos no sólo disfruten el cuento, sino también para que lo comprendan en profundidad".

Muchos adultos asumen que leer un cuento consiste simplemente en pasar las páginas y reproducir las palabras escritas. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se planteó un enfoque metodológico diferente. Durante los tres días que duró la capacitación, los docentes enseñaron a los padres el paso a paso de una lectura enriquecedora : cómo hacer la presentación del libro, cómo modular la voz y cómo captar la atención de los niños.

No esquivar las palabras difíciles

Uno de los puntos más novedosos de la capacitación estuvo relacionado con el léxico. Es común que los padres, al encontrarse con términos complejos o poco habituales para la edad de sus hijos, opten por saltearlos o reemplazarlos por sinónimos más simples. Los especialistas explicaron que este es un error frecuente.

La directiva pedagógica actual indica que no hay que evitar las palabras difíciles ni cambiarlas. El método correcto consiste en leerlas tal como están en el texto y, acto seguido, detenerse un momento para aclararle al niño su significado. Este ejercicio no solo amplía de forma exponencial el vocabulario de los chicos, sino que además acelera el desarrollo integral de su lenguaje.

Preguntar para comprender

Para que exista una verdadera comprensión de texto, el niño debe procesar la información de manera activa. Por ello, se instruyó a los papás sobre qué tipo de preguntas formular durante y al finalizar la lectura. Interrogantes que van más allá del simple "¿te gustó?" y que apuntan a que los menores ejerciten la memoria, deduzcan intenciones de los personajes, anticipen finales o conecten la historia con sus propias vivencias cotidianas.

Un balance positivo y escuelas transformadas

El impacto de las jornadas superó las expectativas de las autoridades. El compromiso de las comunidades educativas quedó reflejado en la dedicación para recibir a las familias. Las directoras y las docentes realizaron un trabajo que fue calificado como "maravilloso", cuidando cada detalle, inclusive la ambientación de los espacios escolares para transformarlos en rincones mágicos, estéticos y sumamente acogedores, propicios para la literatura.

Más allá de los beneficios estrictamente pedagógicos, la iniciativa generó un impacto social invisible pero poderoso: el fortalecimiento del vínculo entre los padres y la escuela. En tiempos donde la alianza escuela-familia resulta crucial, ver a los adultos sentados en las aulas aprendiendo a la par de los maestros marcó un hito en el ciclo lectivo.

Lo que viene: conocer lo que aprenden en el aula

Con la finalización de estas tres jornadas, las autoridades confirmaron que esta primera etapa ha concluido con éxito, pero el camino del Plan de Alfabetización recién comienza.

De cara a los próximos meses, se anticipó que vendrán nuevas actividades que requerirán una vez más la participación activa de los padres. El objetivo de los próximos encuentros cambiará de eje: se buscará que las familias conozcan en profundidad qué contenidos específicos están aprendiendo sus hijos en las salas, permitiendo así un acompañamiento en el hogar mucho más alineado con el diseño curricular de la provincia.