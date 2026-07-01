El Parque Provincial Ischigualasto actualizó el valor de sus entradas de cara a las vacaciones de invierno

Se acercan las vacaciones de invierno y distintos puntos de la provincia se alistan para estar de punta en blanco para recibir tanto a turistas como a los sanjuaninos que aprovecharán las fechas para viajar por San Juan. En ese contexto, en la previa, desde el Parque Provincial Ischigualasto confirmaron las nuevas tarifas que estarán en vigencia desde este miércoles 1 de julio.

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Cabe recordar que la última actualización de precios se realizó el 21 de marzo, durante la temporada otoñal. De esta manera, con las recientes modificaciones el ente suma tres actualizaciones de valores en lo que va del año. Sin embargo, la suba es leve, por lo que no genera un gran impacto en el bolsillo.

Conforme la información compartida por el espacio, los nuevos valores entran en vigencia el 1 de julio, es decir, desde este miércoles. De esta manera, los valores quedan de la siguiente manera:

En el caso de pasar el momento en la zona de acampe, el mismo tiene un valor de $12.000 y el circuito en bicicleta o trekking al Cerro Morado y Río Salado tiene un costo de $42.000. Por su parte, el circuito nocturno con Luna Llena, uno de los eventos más atractivos está costando $47.000.

La tarifa de los vehículos turísticos se mantiene, quedando en $10.000 para taxis y remises y $40.000 en el caso de minibús y combis.

Para informes y reservas, los interesados pueden comunicarse al 2644186119 y 2644570879; o por medio de la cuenta de mail [email protected]

Horarios de visita al Parque Provincial Ischigualasto

Quienes deseen disfrutar de las maravillas que ofrece el Parque ubicado en Valle Fértil, pueden hacerlo aprovechando las horas de sol que ofrece el invierno.

Los horarios para el circuito tradicional son de 9 a 16 horas, sin necesidad de hacer reserva previa. Son alrededor de 7 ingresos por día y el recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas. El recorrido tiene una extensión de 40 kilómetros y se realiza en vehículo propio con guía.

El circuito al cerro morado se realiza solo a las 15 horas y se debe realizar reserva previa. La duración es también de unas tres horas y se realiza trekking en altura, por lo que es apto para mayores de 14 años.

El recorrido Rio Salado, también con reserva previa, se realiza a las 9 y a las 15 horas. Combina un recorrido en vehículo y trekking y tiene una duración de tres horas. A diferencia de la propuesta anterior, su dificultad es media, por lo que es apta para mayores de 8 años.

El circuito mountain bike tiene un solo horario, a las 12:30 horas y es con reserva previa ya que el cupo es limitado. La dificultad es media y es para mayores de 14 años, con una duración promedio de dos a dos horas y media.

Finalmente, el Circuito Luna Llena, uno de los atractivos más llamativos del parque, se realiza en horario nocturno y tiene una duración de 2:30 horas. Es apto para mayores de 10 años y combina recorrido vehicular con caminata.