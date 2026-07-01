Las maravillas que regalará el cielo sanjuanino en julio, para disfrutar en las vacaciones de invierno

El cielo sanjuanino es un patrimonio natural que impulsa el crecimiento del astroturismo y posiciona a la provincia como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. En ese contexto, de cara al receso invernal, el astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Lic. Eric González, detalló a DIARIO DE CUYO cuáles son los fenómenos que se podrán disfrutar durante julio.

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Si bien el firmamento nocturno no tendrá una amplia cantidad de fenómenos durante el séptimo mes del año, se esperan unas lindas conjunciones, e incluso algunas que se podrán apreciar a simple vista y a plena luz del día. Para fanáticos, aficionados o conocedores, seguramente será un mes para pasarlo mirando al cielo.

Se podrá ver desde las 6 de la mañana, por lo que aquellos que madrugan podrán apreciarla. El especialista destaca que no solo se podrá ver a simple vista, sino que, desde la óptica de la Tierra, se apreciará una línea casi recta conformada por una Luna casi nueva, Marte y Aldebarán, la principal constelación de Tauro.

“Casi formarán una línea recta paralela al horizonte. Además, un poco más arriba habrá un grupo de estrellas muy lindas, son cosas que se suelen ver en el verano. Esto significa que los días más cortos del invierno ya pasaron”, precisó González.

14 de julio: Luna nueva

Sí, se puede interpretar como que una fase como Luna Nueva, que se da hasta dos veces por mes no tiene nada que ofrecer, pero en voz del especialista, junio, julio y agosto son los mejores momentos para ver el centro de la vía láctea, y qué mejor que hacerlo sin la presencia de la luz de la luna.

“Será especial además porque cae dentro de vacaciones de invierno y si quieres ver a través de un telescopio es el mejor momento para ir a un observatorio, incluso en la ciudad”, indicó.

17 de julio: Conjunción entre la Luna y Venus, entre linda e interesante

“Será una conjunción casi una ocultación, será muy bonito de ver”, detalló el licenciado. Para tener una idea, conjunción se le dice al fenómeno que lleva a interpretar que los astros están cerca uno del otro, desde la óptica de la Tierra. Ocultación marca que hay una cercanía en latitud y longitud que lleva a interpretar que un astro está detrás del otro. Un fenómeno similar se verá durante la jornada.

Según explicó Gonzáles, ocurrirá a las 11 de la mañana, justo cuando salen los astros por el este. Si bien la Luna será difícil de encontrar ya que estará próxima a entrar en fase de nueva, pero si se ubica al lado se podrá observar un punto brillante que la seguirá todo el día. “Se podrá ver Venus en pleno día”, destaca.

El brillo de venus es alto, pero no tan alto para ganarle al brillo del fondo de cielo. Para verlo hay que mirar justo donde está ubicado. Será una gran oportunidad para encontrar a venus de día. A las 22:15 estarán más separados por el movimiento de la Luna, pero será bastante cerca y lindo de ver.

También se dará la lluvia de meteoros al cierre del mes, pero al haber una presencia de Luna casi llena podría dificultar la observación.

Vacaciones de invierno, ideal para potenciar el astroturismo

Aprovechando las vacaciones de invierno, una cita ideal son las visitas nocturnas en la Estación Astronómica Cesco, las cuales se deben reservar previamente. Durante los recorridos, estudiantes e investigadores comparten con los visitantes las maravillas y riquezas del universo, contacto con el equipamiento del observatorio y la posibilidad de llevarse una fotografía del cielo, tal cual se puede ver desde un telescopio.

“Suelen ser visitas lindas y variadas porque quienes hacen la guiada del cielo tienen distintos intereses, siempre vinculado a lo que podemos ver a ojo”, destacó González.

También se estarán desarrollando actividades en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, para disfrutar del cielo sanjuanino sin necesidad de trasladarse hasta Calingasta; siendo un plan ideal para disfrutar en familia.