Gabriela Noroña y el desafío de dejar a San Juan en lo más alto de la gastronomía nacional

Del 2 al 4 de septiembre se realizará en La Rural, Buenos Aires, el Torneo Federal de Chefs 2026 , una competencia que cada año crece y que desde el 2025 cuenta con la participación de San Juan. En esta oportunidad, por segundo año consecutivo, la campeona provincial Gabriela Noroña será la responsable de potenciar las bondades de la gastronomía local, buscando quedarse con los primeros lugares del podio.

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Gabriela junto con su compañero de hornallas Facundo Espejo , fueron los ganadores del torneo que se realizó en la provincia en el marco de la Feria S.A.B.O.R Sanjuanino. En medio de una competencia que contó con una excelente calidad de profesionales, quienes presentaron preparaciones por demás originales y sabrosas, los jueces los eligieron con una puntuación sobresaliente. De esta manera, la próxima parada será el torneo final en Buenos Aires.

Tras la alegría de haber defendido la corona por segundo año consecutivo, ahora la tarea está enfocada en la preparación para lo que se viene. Así lo destacó la chef sanjuanina en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Estamos contentos de representar a San Juan, es un desafío enorme y esta vez queremos sí o sí ganar o entrar entre los primeros puestos. El año pasado Buenos Aires, Córdoba y Mendoza fueron las provincias ganadoras. Este año se presentan más concursantes y sabemos que será más complicado” , destacó.

Noroña es la chef responsable de la cocina de Chucoca, un local gastronómico que tiene como premisa contar una historia local en cada plato, por lo que su manejo con ingredientes regionales es prácticamente a diario. Sin embargo, para el torneo debía crear una propuesta distinta y el desafío estuvo puesto en la combinación de ingredientes y en seguir una narrativa en cada propuesta.

Tras varias pruebas en tiempos limitados, finalmente se inclinó por dejar presente en cada bocado las bondades de la tierra, mientras cada propuesta era parte de una historia mayor.

La primera presentación fue el plato bocado. Para ello realizaron una presentación utilizando la cepa de Sirah. Se armó un bombón de cepa relleno de trucha sanjuanina, combinando con algarroba y vino Sirah.

El siguiente plato, la entrada, constó de un lomo de ternera con salsa de berenjena, cubierta con hojas de parras, sosteniendo el mismo elemento del plato anterior. Además, se acompañó con una crema de maíz y queso de cabra de barreal, y una salsa de vino Sirah. “Todo iba de la mano, eso es lo que quisimos contar, sobre nuestra vid, nuestra tierra, nuestro rio”, detalló.

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La competencia no fue para nada sencilla. En una primera instancia desconocían quiénes iban a ser los otros competidores. Una vez con fuego calentado las ollas, las propuestas de los otros tres equipos fueron más que llamativas.

La dupla integrada por Débora Ortiz y Oriana Orona de Marty, el restaurante del Hotel Viñas del Sol, presentaron una propuesta confeccionada con 19 ingredientes, uno por cada departamento. Jesús Balmaceda y Priscila Morales de Desfachatados Wine Bar compartieron una cocción con un gran bagaje de información sobre los ingredientes, demostrando la preparación de los profesionales que hubo detrás. “Es un desafío tremendo esto de poder competir con chicos que se preparan bastante, y eso genera que cada vez se sumen más personas, es un lindo torneo. Te deja ganas de volver a competir y mejorar”, reflexionó Noroña.

En el marco de la premiación, el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, confirmó que los ganadores del torneo tendrán una participación especial en la feria Caminos y Sabores que se realizará de 9 al 12 de julio en Buenos Aires. Tanto para Noroña como para Espejo la oportunidad será ideal para ir probando algunas combinaciones y utilizar la instancia como entrenamiento antes del torneo.

Realizar una performance mejor que el año pasado y lograr un lugar en el podio, la meta de Gabriela Noroña

Tras haber tenido un debut cargado de nervios y novedad durante el año pasado, la intención de la dupla Noroña – Espejo es superar el desempeño. Sin embargo, entienden que el escenario es más complejo, ya que se trata de una competencia que reúne a los mejores cocineros del país y en esta oportunidad serán más de 20 las duplas que están buscando quedarse con el primer lugar.

Sobre este punto, Noroña comenta: “Cuando fuimos comprobamos que San Juan tiene un buen nivel de gastronomía, y a la vez muy básico. Tenemos grandes competidores, con mucha tecnología incorporada, lo termina haciendo de todo un show”.

Y finalizó: “Este año queremos ir con todo, todo lo que podamos meterle, más allá de los sabores, para que se vea como tiene ser un show. Estamos muy pendientes de eso, viendo que podemos incorporar para presentarlo de cara al concurso”.