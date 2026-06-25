    • 25 de junio de 2026 - 22:35

    Gabriela Noroña y Facundo Espejo, los representantes de los sabores sanjuaninos en el Torneo Federal de Chef

    El equipo de Chuchoca llegará hasta el Torneo Federal de Chef que se realizará en Buenos Aires en septiembre para dejar a San Juan en lo más alto.

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    Por Celeste Roco Navea

    En el marco de la S.A.B.O.R Sanjuanino, se realizó una competencia gastronómica que buscó encontrar los mejores chefs de la provincia. Con cuatro equipos participando, dos horas de demostrar el talento ante las llamas y los paladares exigentes de los jueces, este jueves 25 de junio se conoció a los representantes locales que participarán en el Torneo Federal de Chefs. Durante la edición 2026, Gabriela Noroña y Facundo Espejo serán los embajadores de San Juan en un certamen nacional.

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    En la segunda edición del festival gastronómico se presentaron representantes de Ancestral, Desfachatados Wine Bar, Marty, restaurante del Hotel Viñas del Sol, y Chuchuca, defensor del título obtenido el año pasado. La competencia consistió en presentar un plato bocado, una entrada y un plato principal con dos guarniciones. En el espíritu del evento, la pauta transversal para todos los grupos fue utilizar ingredientes regionales que representaran la identidad local en cada plato.

    Durante dos horas los cuatro equipos se pararon delante las hornallas, frente a un público ansioso que fue siguiendo cada instancia. El organizador del festival, Mariano Carmona, comentó a DIARIO DE CUYO: “Vi charqui, vi algarroba y un montón de productos que no usamos normalmente. Creo que es una gran oportunidad para ponernos en valor”.

    Cabe destacar que la competencia del Torneo Federal de Chefs fue una de las varias actividades que se realizó en el marco de S.A.B.O.R Sanjuanino, un evento impulsado por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo y por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), con el patrocinio del Gobierno de San Juan a través de sus Ministerios de Turismo, Cultura y Deportes, y de Producción, Trabajo e Innovación; y de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina - FEHGRA.

    Tras la exhaustiva evaluación de un jurado integrado por profesionales de la gastronomía local y representas de FEHGRA, finalmente se conocieron los ganadores.

    La premiación contó con un importante marco de público. Con la presencia del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; Carlos Mellano, vicepresidente de FEHGRA; alumnos de distintas instituciones gastronómicas, familias y público en general, se anunció a los ganadores del torneo.

    Previo a conocer quien se había quedado con el primer lugar, el ministro Romero anunció ante los presentes que además de representar a San Juan durante la competencia general, los ganadores serán parte del stand de San Juan en la 20ª edición de Caminos y Sabores que se realizará en julio en Buenos Aires, para poder compartir los sabores locales con el país.

    Finalmente, se dio paso a las menciones especiales.

    Facundo Vega y Julián Torres, representantes de Ancestral; Jesús Balmaceda y Priscila Morales de Desfachatados Wine Bar; y la única dupla femenina, Débora Ortiz y Oriana Orona de Marty, el restaurante del Hotel Viñas del Sol, recibieron distinciones especiales por puntaje, participación y por las delicias creadas y preparadas.

    Así, Gabriela Noroña y Facundo Espejo, representantes de Chuchoca, fueron los ganadores de la segunda edición del Torneo Federal de Chefs. Así, el local que nació con el propósito de compartir la cocina familiar, el vino sanjuanino y el arraigo de la tierra, ganó por segundo año consecutivo el Torneo Federal de Chefs.

    "Más allá de la competencia, es una instancia de aprendizaje, de puesta en común y de crecimiento colectivo. Tenemos que seguir sumando un ladrillito más a la gastronomía de San Juan", destacó Mariano Carmona.

    Gabriela y Facundo serán los representantes de San Juan durante el Torneo Federal que se disputará del 2 al 4 de septiembre en el en el marco de la feria HOTELGA 2026, en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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