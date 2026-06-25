Segunda edición de "Bicitando Caucete": cicloturismo, solidaridad y pasión Mundialista sobre Ruedas

El municipio de Caucete se prepara para vivir una jornada única que fusiona el deporte, el turismo local, el compromiso social y la inconfundible pasión argentina. Llega la segunda edición de "Bicitando Caucete" , una atractiva propuesta sobre ruedas que invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir la riqueza del departamento desde una perspectiva activa y saludable.

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En esta ocasión especial, la pedaleada se tiñe con un marcado clima mundialista . Desde el municipio de Caucete, alientan a todos los ciclistas a asistir con la camiseta celeste y blanca para empezar a palpitar y alentar a la Scaloneta en comunidad, compartiendo una tarde diferente llena de entusiasmo.

El circuito propone recorrer un total de 14 kilómetros , teniendo como destino final el emblemático cerro donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Paz . A lo largo del trayecto, los participantes podrán disfrutar de algunos de los paisajes naturales más lindos y característicos del departamento, ideales para conectar con la naturaleza regional a través del movimiento.

Al llegar a la cima del cerro, el esfuerzo del viaje tendrá una recompensa de bienestar: la jornada cerrará con una actividad de yoga guiada por la instructora Maricel Fernández , una excelente oportunidad para relajar el cuerpo, estirar los músculos tras la pedaleada y disfrutar de la paz del entorno.

Para formar parte de esta experiencia colectiva, agendá los datos clave de la convocatoria:

Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Horario de concentración: 14.

14. Punto de encuentro: instalaciones de ADEL (ubicado justo detrás de la estación de servicio YPF).

Una edición solidaria: pedalear para ayudar

Más allá del disfrute recreativo y deportivo, esta segunda edición de Bicitando Caucete tiene un fuerte espíritu comunitario. Se trata de un evento solidario, por lo que se solicita a cada uno de los asistentes sumarse colaborando con un alimento no perecedero.

Todo lo recaudado durante la jornada será destinado de forma directa a dos instituciones esenciales que brindan contención diaria en el departamento:

El Merendero “Refugio de María”

El Comedor “Virgen de la Paz”

Tu participación es fundamental no solo para compartir un momento saludable, sino también para aportar un granito de arena a quienes más lo necesitan.

La seguridad en primer lugar

Para garantizar que la actividad se desarrolle de manera cuidada y segura para todos los ciclistas en el circuito urbano y de ruta, las autoridades municipales recordaron que es un requisito indispensable y obligatorio asistir con casco protector. No se permitirá realizar el recorrido a quienes no cuenten con este elemento de protección básico.

¡No olvides armar tu mochila con hidratación, revisar tu bici, colocarte el casco y vestir los colores de la Selección!

¿Cómo inscribirse en Bicitando Caucete?

Los cupos para participar de esta guiada turística y deportiva ya se encuentran abiertos. Podés asegurar tu lugar de manera rápida a través de las siguientes vías de comunicación:

Formulario de inscripción online: Completá tus datos ingresando al enlace oficial: https://forms.gle/bGeB6EQb8Nqh4wGA7o

Completá tus datos ingresando al enlace oficial: https://forms.gle/bGeB6EQb8Nqh4wGA7o Contacto directo por WhatsApp: Si tenés dudas o preferís inscribirte de forma manual, escribí al número telefónico de atención: 264 561-0494.

Una apuesta turística que llegó para quedarse

Lejos de transformarse en un evento aislado, el programa "Bicitando Caucete" nace con la firme convicción de consolidarse como una propuesta regular y sustentable dentro del calendario de actividades de San Juan.

Desde la municipalidad adelantaron que este proyecto continuará con futuras ediciones, diseñando paulatinamente nuevos circuitos y hojas de ruta. Los próximos recorridos no solo abarcarán la belleza natural del departamento, sino que también incluirán visitas a los principales atractivos históricos, monumentos locales y las prestigiosas bodegas cauceteras, potenciando así el desarrollo del enoturismo y la identidad cultural de la región.