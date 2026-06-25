Segunda edición de "Bicitando Caucete": cicloturismo, solidaridad y pasión Mundialista sobre Ruedas

El municipio de Caucete se prepara para vivir una jornada única que fusiona el deporte, el turismo local, el compromiso social y la inconfundible pasión argentina. Llega la segunda edición de "Bicitando Caucete", una atractiva propuesta sobre ruedas que invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir la riqueza del departamento desde una perspectiva activa y saludable.
En esta ocasión especial, la pedaleada se tiñe con un marcado clima mundialista. Desde el municipio de Caucete, alientan a todos los ciclistas a asistir con la camiseta celeste y blanca para empezar a palpitar y alentar a la Scaloneta en comunidad, compartiendo una tarde diferente llena de entusiasmo.
La primera edición de Bicitando Caucete incluyó una visita al tambo de Caucete.
(Gentileza)
Unos 14 kilómetros de recorrido por Caucete
El circuito propone recorrer un total de 14 kilómetros, teniendo como destino final el emblemático cerro donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Paz. A lo largo del trayecto, los participantes podrán disfrutar de algunos de los paisajes naturales más lindos y característicos del departamento, ideales para conectar con la naturaleza regional a través del movimiento.
Al llegar a la cima del cerro, el esfuerzo del viaje tendrá una recompensa de bienestar: la jornada cerrará con una actividad de yoga guiada por la instructora Maricel Fernández, una excelente oportunidad para relajar el cuerpo, estirar los músculos tras la pedaleada y disfrutar de la paz del entorno.
Detalles del Evento, Punto de Encuentro y Horarios
Para formar parte de esta experiencia colectiva, agendá los datos clave de la convocatoria:
- Fecha: sábado 27 de junio.
- Horario de concentración: 14.
- Punto de encuentro: instalaciones de ADEL (ubicado justo detrás de la estación de servicio YPF).
Una edición solidaria: pedalear para ayudar
Más allá del disfrute recreativo y deportivo, esta segunda edición de Bicitando Caucete tiene un fuerte espíritu comunitario. Se trata de un evento solidario, por lo que se solicita a cada uno de los asistentes sumarse colaborando con un alimento no perecedero.
Todo lo recaudado durante la jornada será destinado de forma directa a dos instituciones esenciales que brindan contención diaria en el departamento:
- El Merendero “Refugio de María”
- El Comedor “Virgen de la Paz”
Tu participación es fundamental no solo para compartir un momento saludable, sino también para aportar un granito de arena a quienes más lo necesitan.
La seguridad en primer lugar
Para garantizar que la actividad se desarrolle de manera cuidada y segura para todos los ciclistas en el circuito urbano y de ruta, las autoridades municipales recordaron que es un requisito indispensable y obligatorio asistir con casco protector. No se permitirá realizar el recorrido a quienes no cuenten con este elemento de protección básico.
¡No olvides armar tu mochila con hidratación, revisar tu bici, colocarte el casco y vestir los colores de la Selección!
¿Cómo inscribirse en Bicitando Caucete?
Los cupos para participar de esta guiada turística y deportiva ya se encuentran abiertos. Podés asegurar tu lugar de manera rápida a través de las siguientes vías de comunicación:
- Formulario de inscripción online: Completá tus datos ingresando al enlace oficial: https://forms.gle/bGeB6EQb8Nqh4wGA7o
- Contacto directo por WhatsApp: Si tenés dudas o preferís inscribirte de forma manual, escribí al número telefónico de atención: 264 561-0494.
Una apuesta turística que llegó para quedarse
Lejos de transformarse en un evento aislado, el programa "Bicitando Caucete" nace con la firme convicción de consolidarse como una propuesta regular y sustentable dentro del calendario de actividades de San Juan.
Desde la municipalidad adelantaron que este proyecto continuará con futuras ediciones, diseñando paulatinamente nuevos circuitos y hojas de ruta. Los próximos recorridos no solo abarcarán la belleza natural del departamento, sino que también incluirán visitas a los principales atractivos históricos, monumentos locales y las prestigiosas bodegas cauceteras, potenciando así el desarrollo del enoturismo y la identidad cultural de la región.