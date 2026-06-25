Las delicias locales cautivaron paladares en una nueva edición de S.A.B.O.R Sanjuanino

El aroma de los productos regionales, el talento de los cocineros locales y la creatividad de los artesanos volvieron a encontrarse en una nueva edición de S.A.B.O.R Sanjuanino , el festival que una vez más se consolida como cita anual para celebrar la identidad gastronómica de la provincia.

La propuesta comenzó este miércoles 24 de junio con dos actividades claves: el Torneo Federal de Chefs y un foro académico que reunió a distintos actores del sector gastronómico. Ambas instancias marcaron el inicio de un evento que, según sus organizadores, superó las expectativas.

La actividad continuó este jueves con distintas propuestas para el público. Mariano Carmona, uno de los organizadores del festival, comentó en contacto con DIARIO DE CUYO que el foro permitió avanzar en una agenda de trabajo para todo el año vinculada al desarrollo gastronómico de San Juan. "Fue muy productivo. Vamos a impulsar una agenda de trabajo para todo el año en lo que respecta a la gastronomía en todo el territorio de la provincia" , señaló.

S.A.B.O.R. Sanjuanino es una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo y por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), con el patrocinio del Gobierno de San Juan a través de sus Ministerios de Turismo, Cultura y Deportes, y de Producción, Trabajo e Innovación; y de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina - FEHGRA.

Todo el evento se lleva a cabo en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita, en donde se realizan distintas actividades en simultáneo. Por un lado, se encuentra la feria que reunió a productores de diversos rubros y ofreció mucho más que alimentos. Los visitantes pudieron recorrer stands con aceites de oliva, dulces y conservas, huevos orgánicos y otras elaboraciones regionales, además de artículos para la mesa, cuchillos artesanales y piezas de cerámica.

Además, en un escenario ambientado para la ocasión, representantes de distintas instituciones fueron parte del Torneo Amistoso de Escuelas Gastronómicas, donde los alumnos compartieron recetas que tuvieron como eje principal y transversal el uso de ingredientes autóctonos y locales. Las actividades se fueron complementando con distintas catas de aceite de oliva y de vino, poniendo en valor las bondades y las características que llevan a que los productos sean de gran valor para la cocina local, nacional e internacional.

Con una importante convocatoria y una oferta que combinó sabores, tradición y producción local, el festival avanza con miras a la nueva edición. Sucede que si bien resta una jornada y aun no hay fecha definida, Carmona confirmó que S.A.B.O.R Sanjuanino tendrá una nueva edición en 2027.

"Las puertas están abiertas para todos: cocineros, amas de casa apasionadas por las tradiciones, escuelas de cocina, restaurantes y la comunidad en general. De eso se trata S.A.B.O.R Sanjuanino", concluyó Carmona.

Torneo Federal de Chefs, la competencia donde las hornallas arden y el talento se luce

Uno de los puntos más destacados fue el Torneo Federal de Chefs, que contó con la participación de cuatro establecimientos gastronómicos: Ancestral, Chuchuca —defensor del título obtenido el año pasado—, Desfachatados Wine Bar y Marty, restaurante del Hotel Viñas del Sol.

Más allá de la competencia, Carmona valoró especialmente el trabajo realizado por los participantes y el rescate de ingredientes tradicionales sanjuaninos. "Vi charqui, vi algarroba y un montón de productos que no usamos normalmente. Creo que es una gran oportunidad para ponernos en valor", afirmó. Lo destacable de la competencia es que quien resulte ganador representará a San Juan en el Torneo Federal que se disputará del 2 al 4 de septiembre en el en el marco de la feria HOTELGA 2026, en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El organizador también resaltó el espíritu colaborativo de la iniciativa y convocó a más restaurantes a sumarse en futuras ediciones. "Más allá de la competencia, es una instancia de aprendizaje, de puesta en común y de crecimiento colectivo. Tenemos que seguir sumando un ladrillito más a la gastronomía de San Juan", concluyó.

Cabe recordar que este viernes continuará la feria gastronómica desde las 15 horas con distintas actividades que incluyen la presencia de distintos emprendimientos, continuidad del torneo amistoso, catas y degustaciones y un cierre magistral con una clase de cocina regional sanjuanina abierta a la comunidad. Toda la actividad se desarrolla en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras, Capital) y la entrada es libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia.