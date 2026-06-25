    • 25 de junio de 2026 - 19:32

    Las delicias locales cautivaron paladares en una nueva edición de S.A.B.O.R Sanjuanino

    La segunda edición del festival gastronómico que busca poner en valor los sabores de San Juan reunió a productores, cocineros y artesanos, fortaleciendo la identidad local.

    IMG-20260625-WA0033
    IMG-20260625-WA0043
    IMG-20260625-WA0042
    IMG-20260625-WA0040
    IMG-20260625-WA0038
    Por Celeste Roco Navea

    El aroma de los productos regionales, el talento de los cocineros locales y la creatividad de los artesanos volvieron a encontrarse en una nueva edición de S.A.B.O.R Sanjuanino, el festival que una vez más se consolida como cita anual para celebrar la identidad gastronómica de la provincia.

    Leé además

    Se viene la segunda edición de cicloturismo para conocer Caucete.

    Segunda edición de "Bicitando Caucete": cicloturismo, solidaridad y pasión Mundialista sobre Ruedas

    Por Fabiana Juarez
    Mañana, 26 de junio, se realizará Hackeando San Juan, organizado por DIARIO DE CUYO

    Arranca Hackeando San Juan: las claves sobre el primer evento de Pilares, ciclo organizado por DIARIO DE CUYO

    Por Fabiana Juarez

    La propuesta comenzó este miércoles 24 de junio con dos actividades claves: el Torneo Federal de Chefs y un foro académico que reunió a distintos actores del sector gastronómico. Ambas instancias marcaron el inicio de un evento que, según sus organizadores, superó las expectativas.

    La actividad continuó este jueves con distintas propuestas para el público. Mariano Carmona, uno de los organizadores del festival, comentó en contacto con DIARIO DE CUYO que el foro permitió avanzar en una agenda de trabajo para todo el año vinculada al desarrollo gastronómico de San Juan. "Fue muy productivo. Vamos a impulsar una agenda de trabajo para todo el año en lo que respecta a la gastronomía en todo el territorio de la provincia", señaló.

    S.A.B.O.R. Sanjuanino es una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo y por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), con el patrocinio del Gobierno de San Juan a través de sus Ministerios de Turismo, Cultura y Deportes, y de Producción, Trabajo e Innovación; y de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina - FEHGRA.

    Todo el evento se lleva a cabo en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita, en donde se realizan distintas actividades en simultáneo. Por un lado, se encuentra la feria que reunió a productores de diversos rubros y ofreció mucho más que alimentos. Los visitantes pudieron recorrer stands con aceites de oliva, dulces y conservas, huevos orgánicos y otras elaboraciones regionales, además de artículos para la mesa, cuchillos artesanales y piezas de cerámica.

    Además, en un escenario ambientado para la ocasión, representantes de distintas instituciones fueron parte del Torneo Amistoso de Escuelas Gastronómicas, donde los alumnos compartieron recetas que tuvieron como eje principal y transversal el uso de ingredientes autóctonos y locales. Las actividades se fueron complementando con distintas catas de aceite de oliva y de vino, poniendo en valor las bondades y las características que llevan a que los productos sean de gran valor para la cocina local, nacional e internacional.

    Con una importante convocatoria y una oferta que combinó sabores, tradición y producción local, el festival avanza con miras a la nueva edición. Sucede que si bien resta una jornada y aun no hay fecha definida, Carmona confirmó que S.A.B.O.R Sanjuanino tendrá una nueva edición en 2027.

    "Las puertas están abiertas para todos: cocineros, amas de casa apasionadas por las tradiciones, escuelas de cocina, restaurantes y la comunidad en general. De eso se trata S.A.B.O.R Sanjuanino", concluyó Carmona.

    Torneo Federal de Chefs, la competencia donde las hornallas arden y el talento se luce

    Uno de los puntos más destacados fue el Torneo Federal de Chefs, que contó con la participación de cuatro establecimientos gastronómicos: Ancestral, Chuchuca —defensor del título obtenido el año pasado—, Desfachatados Wine Bar y Marty, restaurante del Hotel Viñas del Sol.

    Más allá de la competencia, Carmona valoró especialmente el trabajo realizado por los participantes y el rescate de ingredientes tradicionales sanjuaninos. "Vi charqui, vi algarroba y un montón de productos que no usamos normalmente. Creo que es una gran oportunidad para ponernos en valor", afirmó. Lo destacable de la competencia es que quien resulte ganador representará a San Juan en el Torneo Federal que se disputará del 2 al 4 de septiembre en el en el marco de la feria HOTELGA 2026, en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    El organizador también resaltó el espíritu colaborativo de la iniciativa y convocó a más restaurantes a sumarse en futuras ediciones. "Más allá de la competencia, es una instancia de aprendizaje, de puesta en común y de crecimiento colectivo. Tenemos que seguir sumando un ladrillito más a la gastronomía de San Juan", concluyó.

    Cabe recordar que este viernes continuará la feria gastronómica desde las 15 horas con distintas actividades que incluyen la presencia de distintos emprendimientos, continuidad del torneo amistoso, catas y degustaciones y un cierre magistral con una clase de cocina regional sanjuanina abierta a la comunidad. Toda la actividad se desarrolla en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras, Capital) y la entrada es libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la escuela industrial de la unsj y una institucion de mendoza fortalecieron lazos academicos y deportivos

    La Escuela Industrial de la UNSJ y una institución de Mendoza fortalecieron lazos académicos y deportivos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con un listado de profesionales, el foro de abogados apunta a optimizar el rol del la defensa publica oficial en san juan

    Con un listado de profesionales, el Foro de Abogados apunta a optimizar el rol del la Defensa Pública Oficial en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen generada con IA 

    San Juan tendrá por primera vez un "Manual de Buenas Prácticas" para aceitar la labor entre abogados y la Policía

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El 1 de julio se realizará La Tarde de las Mamografías, organizada por Salud.

    Salud lanza 'La Tarde de las Mamografías' para mujeres sin obra social: conocé cuándo y dónde será la atención

    Por Fabiana Juarez