    • 25 de junio de 2026 - 10:29

    Salud lanza 'La Tarde de las Mamografías' para mujeres sin obra social: conocé cuándo y dónde será la atención

    Esta propuesta de Salud está destinada a mujeres de entre 40 y 70 años y se desarrollará en diferentes hospitales de la provincia.

    El 1 de julio se realizará La Tarde de las Mamografías, organizada por Salud.

    El 1 de julio se realizará 'La Tarde de las Mamografías', organizada por Salud.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Ante el éxito de la campaña de prevención anterior, Salud pone en marcha una nueva jornada de concientización y de lucha contra el cáncer de mama. Bajo el nombre de “La Tarde de las Mamografías”, el miércoles 1 de julio se realizará un operativo destinado a garantizar el acceso a este estudio de forma totalmente gratuita.

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    La jornada se desarrollará en una franja horaria especial, de 16 a 20, y está dirigida específicamente a mujeres que no cuentan con cobertura de obra social.

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    La nueva propuesta de prevención de Salud se desarrollará en diferentes hospitales.

    Salud y la estrategia de la prevención

    La iniciativa, coordinada por la Dirección de Materno Infancia dependiente de la Secretaría Técnica, del Ministerio de Salud, nace con un propósito claro: fortalecer la prevención y asegurar el diagnóstico oportuno. Desde la comunidad médica insisten en que la detección temprana del cáncer de mama es la herramienta más poderosa disponible, ya que incrementa las posibilidades de éxito en los tratamientos y la posterior recuperación de las pacientes.

    Al tratarse de un estudio simple, no invasivo y que toma apenas unos minutos, la mamografía permite capturar imágenes radiográficas detalladas del tejido mamario, identificando anomalías o pequeñas lesiones mucho antes de que se manifiesten síntomas clínicos o signos que puedan palparse a simple vista.

    Destinarias y requisitos para la campaña

    Para poder acceder a este beneficio estatal, las interesadas deben cumplir con ciertos requisitos específicos delineados por la organización con el fin de optimizar el alcance de los recursos. La convocatoria está abierta para mujeres que tengan entre 40 y 70 años, que no presenten antecedentes personales ni familiares directos de cáncer de mama, que lleven más de 12 meses sin haberse realizado este control y que se encuentren en situación de vulnerabilidad sanitaria al no tener una obra social que las respalde.

    Debido a que la capacidad de atención está sujeta al normal funcionamiento de los aparatos, los cupos serán limitados: se otorgarán exactamente 35 turnos por cada mamógrafo disponible durante la jornada. Por este motivo, el Ministerio de Salud informó que es indispensable gestionar un turno previo. El trámite se realiza a través de la plataforma Ciudadano Digital CIDI, enviando un mensaje de Whatsapp al número telefónico 264-4592201.

    Con la intención de descentralizar la atención y evitar que las mujeres deban realizar largos traslados desde el interior de la provincia, el Gobierno de San Juan dispuso una red estratégica de mamógrafos públicos distribuidos en múltiples departamentos, incluyendo hospitales de cabecera y el despliegue de tecnología itinerante.

    Los puntos de atención habilitados

    • Hospital Doctor Guillermo Rawson (Capital)
    • Hospital Doctor Marcial V. Quiroga (Rivadavia)
    • Hospital General Doctora Julieta Lanteri (Rivadavia)
    • Hospital Doctor César Aguilar (Caucete)
    • Hospital San Roque (Jáchal)
    • Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo)
    • Hospital Doctor Federico Cantoni (Pocito)
    • Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia)
    • Unidades Sanitarias Móviles, que estarán apostadas de forma extraordinaria en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Zonda, ubicado en Ruta 20 y calle Basilio Nievas.

    Esta movilización de recursos técnicos y humanos forma parte de las políticas públicas que el Gobierno de San Juan impulsa con el fin de promover la equidad en el acceso a la salud. Al acercar herramientas de diagnóstico de alta complejidad y de manera gratuita a cada rincón del territorio provincial, el Estado local reafirma su compromiso con el cuidado de las familias sanjuaninas, sosteniendo la premisa de que una detección a tiempo es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.

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