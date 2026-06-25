Doble terremoto en Venezuela: tras la tragedia, venezolanos en San Juan inician la ayuda humanitaria y todos pueden ser parte

Venezuela se encuentra atravesando lo que sin duda se puede definir como la peor tragedia natural de su historia como país, tras los dos terremotos de gran magnitud registrados este miércoles 24 de junio , y los enormes daños registrados. Con el número de víctimas fatales en aumento y la desesperada búsqueda de desaparecidos, la comunidad venezolana de San Juan se está organizando para poder colaborar desde la distancia con sus compatriotas.

Renzo Bassotti, vocero de la comunidad venezolana en San Juan, comentó a DIARIO DE CUYO que la situación es realmente dramática. En su caso particular, si bien su familia se encuentra en las afueras de Caracas, alejada del peligro, tiene colegas y conocidos de los cuales aún no sabe sobre su paradero. “Tengo un colega que está desaparecido con su hija. Colapsaron muchos edificios, muchas estructuras. Sé de colegas que están atrapados en los edificios. La situación es grave de verdad” , destacó.

Las imágenes que se están viralizando desde la tarde del miércoles dan cuenta del daño registrado tras el doble terremoto, un fenómeno por demás llamativo y dañino. Edificios colapsados, servicios interrumpidos y varias regiones afectadas es parte del saldo que dejó el desastre natural.

“La situación es muy crítica y acá en la comunidad hacemos lo que podemos. Estamos enviando ayuda para que compren insumos médicos y comida. Es muy triste lo que está sucediendo” , precisó Renzo.

La emergencia que está atravesando Venezuela por estas horas movilizó a toda la comunidad internacional. Estados Unidos, Alemania, España y otros países ofrecieron asistencia humanitaria, equipos de rescate y ayuda médica para colaborar con las tareas de recuperación. También organismos internacionales expresaron su apoyo al pueblo venezolano frente a una de las peores tragedias naturales registradas en las últimas décadas.

En ese contexto, desde San Juan la comunidad venezolana también se está organizando para poder colaborar con sus compatriotas. Renzo destacó que se pondrá a disposición una cuenta para reenviar dinero hacia el país afectado para que, a través de distintas organizaciones sociales puedan adquirir insumos médicos como alimentos para los damnificados.

Quienes deseen colaborar, lo pueden hacer por medio del alias VenezuelaSolidaria, de la cuenta Prex a nombre de Renzo Bassotti. Él será el responsable de realizar la conversión y enviar el dinero sea en bolívar o en dólares.

Debido a la magnitud de los daños, cientos de rescatistas y ciudadanos continúan recorriendo los escombros buscando desaparecidos, ya que no se puede brindar un estimado real de cuántas personas no han sido encontradas por el momento. Mientras tanto desde el doble terremoto se registraron más de 10 réplicas durante la noche y no se descarta que el movimiento telúrico continúe durante varias horas más.