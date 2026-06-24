Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos de 7,2 y otro de 7,5: impactantes videos

Un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida la capital Caracas.

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El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros al este de la localidad de Morón (a unos 200 kilómetros de Caracas) y se registró a las 22:04 GMT, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico.

La profundidad del sismo fue estimada en 10 kilómetros, lo que contribuyó a que se sintiera con fuerza en superficie.

#URGENTE | Daños masivos en toda Caracas por el terremoto en Venezuela. Aún no hay datos oficiales sobre el número de victimas. pic.twitter.com/XOxmMWGtVw

El segundo, de 7,5 de intensidad, ocurrió un minuto después (22:05 GMT) en la misma zona y también a 10 kilómetros de profundidad.

“Este temblor fue horrible hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas). El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía”, dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas.

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas en la zona, generando preocupación entre la población y reforzando la sensación de inestabilidad sísmica en los minutos posteriores al temblor.

#Video | Así se vivió el terremoto en Caracas



Un usuario en redes sociales captó el momento en que el fuerte sismo sacudió una vivienda en Caracas. En las imágenes se observa cómo la estructura se mueve bruscamente mientras varios objetos caen al suelo por la intensidad… pic.twitter.com/grjKEoaUfL — Alma Plus Tv (@almaplustv) June 24, 2026

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las primeras evaluaciones apuntan a daños estructurales en distintos sectores de Caracas y confirmó que equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas más afectadas.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros al este de Morón y se sintió con fuerza en la capital venezolana donde se reportan daños en infraestructuras residenciales

En una declaración difundida poco después del sismo, Cabello señaló que el movimiento telúrico se sintió con intensidad en varios estados del país. “Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes”, afirmó.

El funcionario indicó que las áreas con mayores reportes de daños se encuentran en el este de la capital venezolana.

#ÚLTIMAHORA Un sismo de magnitud 7.1 sacudió este jueves el centro de Venezuela, localizándose el epicentro en la región noroeste de Montalbán, según los reportes oficiales emitidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



Debido a la gran intensidad del… pic.twitter.com/mec8h00kEr — MVS Noticias (@MVSNoticias) June 24, 2026

“La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico”, dijo.

“Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado”, declaró, al tiempo que aseguró que organismos de rescate y seguridad fueron movilizados de inmediato para atender la emergencia.

El fenómeno no solo impactó en territorio venezolano, sino que también fue percibido en regiones de Colombia, donde habitantes reportaron movimientos leves pero notorios en algunas ciudades fronterizas.

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Venezuela forma parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica del norte de Sudamérica debido a su ubicación sobre el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica. La interacción entre ambas estructuras geológicas genera movimientos frecuentes a lo largo del territorio nacional, especialmente en áreas cercanas a sistemas de fallas como el de Boconó, considerado uno de los más importantes del país.

Aunque la mayoría de los sismos registrados cada año son de intensidad moderada o baja y pasan inadvertidos para gran parte de la población, el historial venezolano incluye terremotos de gran impacto. El más recordado ocurrió el 26 de marzo de 1812, durante el Jueves Santo, cuando un potente movimiento telúrico destruyó amplias zonas de Caracas, La Guaira, Mérida y otras ciudades. Los especialistas estiman que ese terremoto alcanzó una magnitud cercana a 7,7 y dejó decenas de miles de víctimas.

El temblor registrado este miércoles figura entre los eventos sísmicos más fuertes ocurridos en el país en los últimos años. Antes de este episodio, uno de los movimientos de mayor magnitud se produjo en agosto de 2018 frente a las costas del estado Sucre, cuando un terremoto de 7,3 se sintió en buena parte del territorio venezolano y en varios países vecinos. Más recientemente, durante 2025 también se reportaron sismos superiores a magnitud 6 en el occidente del país.