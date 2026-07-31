    • 31 de julio de 2026 - 16:56

    Encontraron en Venezuela a una nena de 5 años que había desaparecido en Santa Fe en 2023

    Según apunta la principal hipótesis de la fiscalía, la niña habría sido sacada del territorio argentino por su madre, sin autorización paterna.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nena santafesina de 5 años fue localizada en Venezuela tras su desaparición en agosto de 2023, después de ser intensamente buscada desde entonces. La Justicia Federal encontró a la pequeña junto a su madre, en la ciudad de Barinas.

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    La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de la nena en la provincia de Santa Fe. En septiembre de 2024 el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal de esa ciudad, que trabajó de manera coordinada con INTERPOL y autoridades venezolanas para ubicar a la pequeña.

    Según la principal hipótesis de la fiscalía, la mujer se habría llevado a su hija fuera del territorio argentino sin la autorización del padre y la habría ocultado para que no tuviera contacto con él. De acuerdo a esa línea investigativa, los hechos se encuadrarían en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, lo que establece penas de entre 5 y 15 años.

    El hallazgo ocurrió luego de que una persona informara a las autoridades sobre un dato que podría dar con el paradero de la nena y su madre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el dato fue verificado por INTERPOL y se realizó un operativo conjunto entre Buenos Aires y Caracas en el domicilio donde se alojaban.

    En ese despliegue intervino la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado de Barinas y el organismo local de protección de la niñez. Durante la búsqueda, la nena se encontraba en una situación de vulnerabilidad, lo que fue clave para reforzar la necesidad de avanzar con rapidez en el operativo para restituirla a la Argentina.

    En el marco de la investigación, la Unidad Fiscal de Santa Fe también pidió a INTERPOL que emitiera una Notificación Azul sobre la madre de la nena. La medida busca confirmar su lugar de residencia, determinar si utiliza otras identidades y reunir información que ayude a esclarecer el caso.

    En paralelo, el Ministerio Público Fiscal trabaja junto con la Cancillería argentina en el proceso de restitución internacional impulsado por el padre de la nena para lograr su regreso al país. Mientras tanto, tanto la investigación penal como el trámite de restitución siguen su curso de manera simultánea.

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