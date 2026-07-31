Cayó un búnker de cocaína en Rivadavia: allanaban por amenazas y encontraron más de 150 dosis de droga

Una investigación por un hecho de amenazas agravadas derivó este viernes en dos allanamientos en el departamento Rivadavia, donde personal de la División UFI Genérica secuestró cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas quedaron vinculadas a la causa, aunque ninguna fue detenida.

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Los operativos se realizaron por orden judicial con la intervención del Departamento Drogas Ilegales y la Justicia Federal, luego de que durante las requisas aparecieran sustancias estupefacientes.

El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Lagunas, donde fue notificado el principal investigado, de apellido Sánchez, sobre medidas judiciales dispuestas en la causa.

Durante la requisa, los efectivos encontraron 48 envoltorios con sustancia estupefaciente , un teléfono celular, una balanza y dinero en efectivo.

Ante el hallazgo, intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que por disposición del juez federal de turno secuestró la droga. La pareja del acusado, una joven de apellido Fernández, de 20 años, quedó vinculada al expediente por infracción a la Ley de Estupefacientes, aunque no fue detenida.

Secuestraron más de 100 envoltorios de cocaína

El segundo procedimiento se realizó en una vivienda del Lote Hogar 2541, propiedad de una mujer de apellido Calivar, de 48 años, madre del principal acusado.

Si bien no se encontraron armas de fuego, la Policía secuestró un cartucho calibre .22, tres balanzas de precisión, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y 103 envoltorios de cocaína, distribuidos en 100 dosis de aproximadamente 42 gramos y otros tres envoltorios de 25 gramos, con un peso total de 117 gramos de esa sustancia.

Por disposición de la Justicia Federal, toda la droga, el dinero y los celulares fueron incautados. En tanto, Calivar y un hombre de apellido Echegaray, de 26 años, quedaron vinculados a la causa y deberán presentarse el próximo lunes ante la Justicia.

El origen de la investigación

La causa se inició el 9 de junio de 2026, alrededor de las 21.30, en inmediaciones del barrio El Jilguero, en Rivadavia.

Según la investigación, tras una discusión motivada por conflictos de vieja data entre las familias López-Díaz y Sánchez-Calivar, el principal acusado habría extraído un arma de fuego de entre sus prendas y efectuado un disparo al aire antes de escapar del lugar.

En aquel momento, personal policial realizó una inspección ocular, aunque no logró encontrar vainas ni proyectiles, lo que dio origen al legajo fiscal por amenazas agravadas que derivó en los allanamientos concretados este viernes.

En la investigación intervienen la División UFI Genérica, el Departamento Drogas Ilegales y la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones para determinar la responsabilidad de las personas involucradas.