Escándalo con una joven estrella del Mundial: fue detenido por exceso de velocidad y dio positivo por cocaína

El mediocampista Cristian Volpato, considerado una de las grandes promesas del fútbol australiano y una de las figuras de los Socceroos en el Mundial 2026, quedó en el centro de la polémica tras ser detenido en dos oportunidades durante la misma noche por exceso de velocidad y arrojar un resultado preliminar positivo por cocaína en un control policial.

Alerta por el regreso de quienes fueron al Mundial y el sarampión

El episodio ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Sídney y ahora el jugador de 22 años aguarda el resultado del análisis de laboratorio que determinará si se confirma o no la presencia de la sustancia.

Según publicó el diario The Sydney Morning Herald, Volpato fue interceptado por primera vez cerca de las 23, cuando circulaba entre 86 y 94 km/h en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 50 km/h.

Poco después, alrededor de la 1 de la madrugada, volvió a ser detenido mientras conducía a 109 km/h sobre el puente Anzac, también en un tramo con límite de 50 km/h.

Durante ese segundo procedimiento, la prueba de drogas realizada en el lugar arrojó un resultado preliminar positivo por cocaína. A raíz de ello, las autoridades tomaron una segunda muestra de fluido oral, que será analizada en un laboratorio y definirá si el resultado inicial se confirma.

El futbolista dio negativo en el test de alcoholemia y, por el momento, no enfrenta cargos penales. Sin embargo, las autoridades suspendieron su licencia internacional de conducir por seis meses.

La respuesta del jugador y de la federación

De acuerdo con su entorno, Volpato negó haber consumido cocaína o cualquier otra droga.

Tony Basha, entrenador que trabajó con el futbolista antes de su llegada a Italia y que continúa siendo uno de sus mentores, aseguró que el jugador quedó sorprendido por la situación.

"Él insistió en que no lo tocó", afirmó Basha, quien además sostuvo que el mediocampista había asistido al cumpleaños de un amigo en un reconocido local nocturno de Sídney antes de ser detenido. "Es un chico estupendo. No creo que lo haya hecho. Está impactado porque es una acusación muy grave", agregó.

Por su parte, Football Australia informó que está al tanto del caso y que continúa acompañando al jugador mientras sigue de cerca el desarrollo de la investigación. Aunque el código disciplinario de la federación contempla sanciones cuando una conducta puede afectar la imagen del fútbol australiano, hasta el momento no adoptó ninguna medida preventiva contra el futbolista.

Una carrera en ascenso

Nacido en Sídney, Volpato desarrolló gran parte de su formación en Italia tras dejar Australia para incorporarse a las divisiones inferiores de la Roma. Debutó en la Serie A con apenas 18 años y, en 2023, fue transferido al Sassuolo por una cifra cercana a los 8 millones de dólares.

En la previa del Mundial 2026 decidió representar a Australia, pese a haber integrado anteriormente selecciones juveniles italianas. Durante la Copa del Mundo disputó tres partidos y fue señalado como una de las principales revelaciones del equipo oceánico.

El caso ahora podría afectar su presente deportivo, justo cuando se preparaba para regresar a Italia e iniciar la pretemporada con el Sassuolo, mientras también era seguido de cerca por otros clubes de la Serie A, entre ellos la Fiorentina.