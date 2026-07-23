Alerta por el regreso de quienes fueron al Mundial y el sarampión

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños, se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas y el país elevó el sistema de alerta ante el regreso a casa de argentinos que viajaron para ver a la Selección en el Mundial y el aumento de turistas internacionales, mientras que se recomienda tener la vacunación al día.

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Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas , “la situación epidemiológica del sarampión en la Región de las Américas evidencia un incremento sostenido del riesgo de reintroducción del virus en países que han logrado interrumpir su transmisión endémica”.

“La circulación activa en diversos territorios de la región y la ocurrencia de brotes de gran magnitud constituyen factores que incrementan el riesgo de importación de casos y de restablecimiento de cadenas de transmisión”, añadió el escrito.

Hasta el 16 de julio de 2026, se notificaron 2.260 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos y, de los mismos, 2.218 casos fueron reportados por 42 jurisdicciones, entre las que se encuentran Florida, Texas y Kansas , ciudades donde estuvieron los argentinos siguiendo a la Selección.

Además, se notificaron 34 nuevos brotes en 2026 y el 93% de los casos confirmados (2.108 de 2.260) están asociados a brotes (741 correspondientes a brotes en 2026 y 1.367 a brotes que comenzaron en 2025).

Ante esta situación, las autoridades sanitarias aconsejaron consultar de inmediato si hasta los 30 días posteriores al regreso aparece fiebre alta, 38°C o más y un sarpullido rojizo que va avanzando en la piel.

En tanto, el Ministerio de Salud señaló: “Cada persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas. No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por eso, la vacunación constituye la medida preventiva más eficaz para evitar la enfermedad, sus complicaciones y la transmisión del virus”.

Para los viajeros que regresan la recomendación es que, si aparecen fiebre y manchas rojizas en la piel “durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso”, hay que consultar de inmediato y referir al ingresar al centro de salud no solo los síntomas, sino también el hecho de haber vuelto de viaje.

Además, dado que el virus del sarampión se transmite por vía aérea, se indica el uso de barbijo para no contagiar a otros y se pide no ir a lugares públicos (incluye la escuela, el trabajo, el club, etcétera) hasta que un profesional dé el alta.

La vacunación

Por otro lado, la vacunación de calendario incluye dos dosis de triple viral y está lejos del 95% en todo el territorio, ya que, si fuese homogénea podría ser una barrera robusta para frenar rápido la transmisión del sarampión. Las dosis recomendadas son: