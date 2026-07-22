Día Mundial del Cerebro: cuáles son los hábitos clave para mantenerlo sano y prevenir enfermedades

En el marco del Día Mundial del Cerebro, profesionales de la salud y la neurología vuelven a hacer foco en la necesidad de cuidar uno de los órganos más complejos y vitales del cuerpo humano. Con el aumento de la expectativa de vida, la prevención de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o los accidentes cerebrovasculares (ACV) se convirtió en una prioridad de salud pública.

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Aunque existen factores genéticos o de edad que no se pueden modificar, diversos estudios médicos demuestran que más del 40% de los casos de demencia y deterioro cognitivo podrían prevenirse o retrasarse adoptando un estilo de vida saludable desde edades tempranas.

Para mantener una buena reserva cognitiva y reducir los riesgos de sufrir afecciones neurológicas, los expertos recomiendan incorporar las siguientes pautas a la rutina diaria:

Actividad física regular ; El ejercicio aeróbico (caminar, nadar, andar en bicicleta) estimula la circulación sanguínea, mejora la oxigenación cerebral y promueve la liberación de sustancias químicas que protegen las neuronas.

Alimentación saludable y consciente: Una dieta variada rica en verduras, frutas, pescados, frutos secos y aceites naturales aporta antioxidantes y ácidos grasos esenciales como el Omega-3, fundamentales para la estructura celular de la mente.

Descanso de calidad: Dormir entre 7 y 8 horas diarias permite que el cerebro elimine toxinas acumuladas durante la jornada y consolide los procesos de memoria y aprendizaje.

Desafíos mentales y aprendizaje continuo: Leer, resolver acertijos, aprender un idioma o ejecutar un instrumento musical fortalece las conexiones neuronales y genera mayor plasticidad cerebral.

Control de factores de riesgo cardiovascular: Mantener bajo control la presión arterial, la glucemia y el colesterol, además de evitar el consumo de tabaco y el exceso de alcohol, protege directamente los vasos sanguíneos del cerebro.

La conexión social y el manejo del estrés

Además de los cuidados físicos, la salud emocional desempeña un papel crucial. Mantener una vida social activa, compartir momentos con familiares y amigos, y aplicar técnicas para gestionar el estrés crónico reducen la inflamación en el organismo y disminuyen considerablemente el deterioro cognitivo prematuro.

Adoptar estos pequeños hábitos en la vida cotidiana no solo ayuda a preservar la memoria y la agilidad mental, sino que garantiza un envejecimiento mucho más autónomo y pleno.