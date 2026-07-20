Pocito: harán controles oncológicos sin turno en el operativo San Juan Cerca

El programa San Juan Cerca llegará este martes 21 de julio a Pocito con una jornada que incorporará controles oncológicos preventivos para mujeres de entre 14 y 70 años. La atención se desarrollará de 8 a 13, sin turno previo y con un cupo disponible para 40 personas.
El operativo tendrá lugar en la Escuela de Educación Especial India Mariana, ubicada en el barrio Bella Vista, en Villa Aberastain. La propuesta es impulsada por el programa Onco San Juan, dependiente de la Dirección de Políticas para la Equidad, junto con profesionales y equipamiento de la Fundación del Sanatorio Argentino.
Qué incluyen los controles oncológicos
Durante la jornada, las asistentes que cumplan con las condiciones requeridas podrán realizarse una prueba de Papanicolaou y una palpación mamaria, dos controles destinados a favorecer la detección temprana del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama.
Para acceder al Papanicolaou, las pacientes no deberán estar menstruando ni haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas anteriores. Tampoco podrán haberse realizado duchas vaginales o aplicado tratamientos ginecológicos, como óvulos o cremas, durante ese mismo periodo.
Los resultados de los estudios no serán entregados de manera inmediata. En caso de detectarse algún síntoma o anomalía, se realizará un seguimiento de la paciente, con contención y derivación para recibir atención especializada.
Otros servicios de salud disponibles
El operativo también ofrecerá controles de signos vitales, peso y talla, vacunación y atención de Medicina Familiar y Pediatría. Además, habrá asesoramiento para prevenir el sedentarismo, controles de hipertensión arterial e información sobre donación de órganos y trasplantes.
Las personas que se acerquen podrán efectuar consultas de Salud Mental y Odontología, además de acceder a análisis de VIH, hepatitis y Chagas. También se realizarán derivaciones a distintas especialidades y se facilitará la gestión de turnos mediante el 0800 y Ciudadano Digital.
La jornada incluirá, a su vez, vacunación canina como parte de las acciones destinadas a prevenir enfermedades transmisibles de los animales a los seres humanos. Según anticiparon, los controles oncológicos se incorporarán también en futuras ediciones del programa San Juan Cerca.