Pocito: harán controles oncológicos sin turno en el operativo San Juan Cerca

El programa San Juan Cerca llegará este martes 21 de julio a Pocito con una jornada que incorporará controles oncológicos preventivos para mujeres de entre 14 y 70 años. La atención se desarrollará de 8 a 13, sin turno previo y con un cupo disponible para 40 personas .

El operativo tendrá lugar en la Escuela de Educación Especial India Mariana , ubicada en el barrio Bella Vista, en Villa Aberastain. La propuesta es impulsada por el programa Onco San Juan , dependiente de la Dirección de Políticas para la Equidad, junto con profesionales y equipamiento de la Fundación del Sanatorio Argentino.

Durante la jornada, las asistentes que cumplan con las condiciones requeridas podrán realizarse una prueba de Papanicolaou y una palpación mamaria , dos controles destinados a favorecer la detección temprana del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama.

Para acceder al Papanicolaou, las pacientes no deberán estar menstruando ni haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas anteriores. Tampoco podrán haberse realizado duchas vaginales o aplicado tratamientos ginecológicos, como óvulos o cremas, durante ese mismo periodo.

Los resultados de los estudios no serán entregados de manera inmediata. En caso de detectarse algún síntoma o anomalía, se realizará un seguimiento de la paciente, con contención y derivación para recibir atención especializada .

Otros servicios de salud disponibles

El operativo también ofrecerá controles de signos vitales, peso y talla, vacunación y atención de Medicina Familiar y Pediatría. Además, habrá asesoramiento para prevenir el sedentarismo, controles de hipertensión arterial e información sobre donación de órganos y trasplantes.

Las personas que se acerquen podrán efectuar consultas de Salud Mental y Odontología, además de acceder a análisis de VIH, hepatitis y Chagas. También se realizarán derivaciones a distintas especialidades y se facilitará la gestión de turnos mediante el 0800 y Ciudadano Digital.

La jornada incluirá, a su vez, vacunación canina como parte de las acciones destinadas a prevenir enfermedades transmisibles de los animales a los seres humanos. Según anticiparon, los controles oncológicos se incorporarán también en futuras ediciones del programa San Juan Cerca.