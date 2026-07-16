San Juan Cerca llega a Pocito y sumará trámites sobre escrituras y controles de salud clave

El Gobierno de San Juan desembarcará en Pocito con el décimo operativo integral San Juan Cerca del año. Y, en esta ocasión , los vecinos podrán acceder a asesoramiento legal para obtener el título de propiedad de sus hogares y realizarse chequeos ginecológicos preventivos gratuitos.

Fervor gaucho en Ullum: el departamento se prepara para la Cabalgata de los Amigos al Cura Brochero

CUVHONI busca socios benefactores que donen $5.000 al mes para poder sostener su labor en los hospitales

La cita será este martes 21 de julio, de 8 a 13 , en las instalaciones de la Escuela de Educación Especial India Mariana (también conocida como Escuela de Educación Especial Pocito), ubicada en el Barrio Bella Vista de la Villa Aberastain.

En esta oportunidad, además de la habitual atención de todas las carteras ministeriales, el operativo sumará dos servicios de altísima demanda y fuerte impacto social: la regularización de escrituras de viviendas y un circuito de salud preventiva para mujeres .

Uno de los anuncios más importantes de esta edición es el asesoramiento personalizado para que las familias de Pocito puedan regularizar la situación legal de sus viviendas. Profesionales de la Asesoría Letrada General y Control de Legalidad estarán presentes para orientar a los vecinos sobre los requisitos y la documentación necesaria para escriturar inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Adjudicatarios o herederos de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Vecinos que residan en un inmueble ubicado en un Lote Hogar o terrenos fiscales .

. Particulares que posean una vivienda única construida en un terreno privado desde antes del año 2006.

El mapa de derivaciones

De acuerdo con la situación particular de cada vecino, los técnicos realizarán la derivación directa al organismo competente para que el trámite avance sin trabas:

Al IPV: Para las viviendas de barrios incluidos en los procesos de regularización masiva (o casos individuales).

Para las viviendas de barrios incluidos en los procesos de regularización masiva (o casos individuales). A la UEPREDO (Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial): Para quienes residen en asentamientos, Lotes Hogar o terrenos del Estado.

(Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial): Para quienes residen en asentamientos, Lotes Hogar o terrenos del Estado. Al programa "Escriturá tu vivienda": Perteneciente a la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, destinado a propietarios particulares.

Controles ginecológicos gratuitos y sin turno

La otra gran novedad de esta jornada tiene que ver con el cuidado de la salud. En un esfuerzo conjunto entre el Programa Onco San Juan y la Fundación del Sanatorio Argentino, se montará un consultorio móvil de atención médica preventiva para la detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero.

La atención está dirigida a mujeres de entre 14 y 70 años, se realizará por demanda espontánea (sin turno previo) y contará con un cupo máximo de 40 pacientes. El servicio incluye la palpación mamaria y la realización del test de Papanicolau (PAP).

Importante: Los resultados del PAP no se entregan en el acto. En caso de detectarse alguna anomalía o síntoma de alerta, el equipo médico activará de inmediato un protocolo de acompañamiento, contención y derivación para el tratamiento correspondiente.

Requisitos obligatorios para realizarse el PAP:

Para garantizar la efectividad de la muestra, las interesadas deberán cumplir estrictamente con las siguientes condiciones médicas: