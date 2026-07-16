Cuyo es la región mejor valorada por los turistas extranjeros: los detalles

La región de Cuyo se consolida como el destino estrella de la Argentina para los ojos del mundo. Así lo reveló un exhaustivo estudio científico llevado a cabo por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-Conicet) , el cual analizó en detalle la percepción del turismo internacional sobre las distintas regiones de nuestro país.

Según los datos informados por el Instituto Interdisciplenario de Economía Política a Cadena 3, la investigación se basó en el procesamiento mediante inteligencia artificial de 336.376 publicaciones en inglés de usuarios reales en el portal internacional TripAdvisor. Al contrastar las experiencias vividas en el Norte, Litoral, Patagonia, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Cuyo, esta última zona sobresalió con puntajes de excelencia en los aspectos más valorados por los visitantes.

El informe académico resalta que la región cuyana —integrada por San Juan, Mendoza y San Luis— logró un equilibrio perfecto que la posiciona por encima de destinos históricamente masivos como la Patagonia o la propia capital del país.

Entre los puntos más destacados que consagraron a Cuyo en la cima de las calificaciones internacionales se encuentran:

Baja saturación de destinos: Cuyo registró el índice más bajo de percepción de "lugar saturado" o colmado de gente (apenas un 0,183). Esto se traduce en una experiencia de viaje mucho más relajada, exclusiva y disfrutable para el extranjero que busca escapar de las masas.

Alojamiento de primer nivel: Los turistas destacaron de manera sobresaliente la excelente ubicación de los hospedajes cuyanos, ponderando la cercanía con los paisajes naturales y los polos gastronómicos o vitivinícolas.

Garantía de satisfacción: La región obtuvo la probabilidad más alta en la categoría "vale la pena visitar", alcanzando un altísimo 0,887 de valoración positiva.

El contraste con Buenos Aires y el resto de las regiones

La contracara del éxito de Cuyo y el Norte argentino la dio la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la capital concentra el 73% de todas las conversaciones digitales sobre turismo en el país, el estudio de la UBA determinó que quedó notablemente relegada en lo que respecta a la calidad de hospedaje. Los ruidos urbanos, la falta de limpieza y una atención al cliente menos hospitalaria castigaron la experiencia hotelera de la gran urbe en comparación con la calidez del interior.

Por su parte, el informe difundido por Cadena 3 detalla que otras regiones consolidadas como la Patagonia sufren la percepción internacional de ser destinos "excesivamente costosos", lo que lidera las búsquedas de consejos para ahorrar y alertas de estafas en las redes, un problema del cual Cuyo se mantiene prácticamente exento.

Con estos números en la mano, y en pleno desarrollo del Operativo Invierno, San Juan y toda la región cuyana revalidan su enorme potencial para captar divisas extranjeras y posicionarse como un oasis de tranquilidad, excelente gastronomía, naturaleza imponente y servicios de alta gama en el mapa del turismo global.