Jonatan Vera, un sanjuanino que hace hablar a su guitarra cuyana

En el Día Nacional del Guitarrista, en homenaje a Eduardo Falú, Diario de Cuyo dialogó con uno de los más destacados exponentes locales.

En el Día Nacional del Guitarrista, que se celebra el 7 de julio en honor a Eduardo Falú, la figura de Jonatan Vera emerge como uno de los grandes exponentes de la guitarra cuyana. En solitario o en compañía, la guitarra del sanjuanino refleja el amor, la dedicación y el estilo que comenzaron a moldearse cuando era apenas un niño.

“Yo empecé de muy chico, a los cinco o seis años ya me empezó a picar el bichito de la música”, contó a DIARIO DE CUYO Vera, quien, con abuelo –un laborioso albañil que apenas volvía a casa tomaba su guitarra-, padre y tíos músicos, no tardó en tomar contacto directo con el instrumento. Sin embargo, su primera guitarra propia llegó recién en 2006. Para ese momento, ya había corrido mucha música bajo el puente.

Aunque se considera autodidacta, Vera estudió con grandes maestros y se ha codeado con grandes exponentes que siempre le han dejado una enseñanza Aunque se considera autodidacta, Vera destacó la importancia de los maestros, formales y de guitarreadas, que ha cruzado en su camino. “El primer maestro que me pagó mi vieja fue don Esteban Rojas (integrante del Dúo Pelaitay-Rojas, padre de Claudio Rojas) y después pasó por la Escuela de Música. Si bien no terminó, asegura que ese trayecto le dejó grandes enseñanzas. “La manera en que digito, trato de hacerlo lo más prolijo que se pueda, de mover los dedos de manera económica, todo eso lo tomé de esos estudios”, señaló quien recordó a Alejandro Dávila, Lucy Romero y Omar Atreo Buschiazzo entre sus grandes docentes. Pero no fue la única escuela.

El sanjuanino también cita a exponentes de la talla de Los Caballeros de la Guitarra, una de las tantas glorias con las que compartió en guitarreadas, peñas y hasta viejos programas de radios locales. Justamente, Vera subraya ese contacto con los mayores como fundamental en su historia: “Yo siempre les digo a los chicos jóvenes que nunca hay que dejar de preguntar y de acercarse a los viejos. Los viejos saben. Aunque ya no puedan sostener la púa, como decimos en el ambiente, los viejos han transitado esto, tienen la experiencia y hay que escucharlos”, afirmó convencido.

Yo siempre les digo a los chicos jóvenes que nunca hay que dejar de preguntar y de acercarse a los viejos. Los viejos saben. Aunque ya no puedan sostener la púa, como decimos en el ambiente, los viejos han transitado esto, tienen la experiencia y hay que escucharlos Yo siempre les digo a los chicos jóvenes que nunca hay que dejar de preguntar y de acercarse a los viejos. Los viejos saben. Aunque ya no puedan sostener la púa, como decimos en el ambiente, los viejos han transitado esto, tienen la experiencia y hay que escucharlos