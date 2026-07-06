El arte emergente de San Juan celebra el Intruses Fest

El arte emergente de San Juan, en sus distintas ramas, se dará cita en la segunda edición del Intruses Fest.

El sábado 18 de julio, el Centro Cultural Conte Grand será el epicentro de la segunda edición del Intruses Fest. Se trata de un festival de arte autogestivo que reunirá a exponentes de la escena local y a invitados. Tras una exitosa primera experiencia en 2025, la productora redobla su apuesta.

El festival se desarrollará de 19:00 a 00:00 horas, transformando el espacio en un punto de encuentro que excede lo estrictamente musical. El line-up de esta edición presentará los shows en vivo de Escarlata Full Band y Chicos del Pórtico, sumado a un set exclusivo del DJ Salas Abrego en colaboración con Adrianístico. El gran cierre de la noche estará a cargo de la destacada propuesta nacional El Príncipe Idiota, presentándose en formato trío.

El Príncipe Idiota Escarlata Chicos del pórtico DJ Salas Abrego “Intruses es un espacio cultural chiquito. El año pasado empezamos a hacer un festival, una vez al año, que une a músicos independientes y apostamos también a traer un artista nacional, que en este caso va a ser El Príncipe Idiota Full Band. Este año será la edición Día del Amigo”, comentó a DIARIO DE CUYO Kbsonia, artista y productora del encuentro junto a Matías Ruarte.

De tienda de ropa a festival autogestivo El festival es la proyección de un espacio que nació casi de casualidad. Según recordó la productora, Intruses “empezó con la idea de una tienda de ropa que hicimos con Mati. Cuando inauguramos toqué yo y un amigo italiano, un acústico. Notamos que sonó muy bien, y bueno, y se nos ocurrió con Mati hacer, de vez en cuando, encuentros acústicos en el espacio", relató sobre los primeros pasos.

A partir de allí, la identidad y perfil estético de la propuesta estuvo marcado por la diversidad de lenguajes artísticos, estilos y géneros. “Es una propuesta diversa y multidisciplinaria también, porque además de la música, hay muestras de arte, intervenciones. Se cruzan muchas ramas del arte, la música, la danza, el teatro… Este espacio chiquito que tenemos abraza a todas las artes independientes y emergentes. La idea es fomentar el arte de acá de San Juan y que crezca la cultura", afirmó convencida.