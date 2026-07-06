Los sanjuaninos Lipp Suchen la rompieron en Olga

Dos de los integrantes del joven combo local sorprendieron a Migue Granados, al equipo y a su platea, con un tema de Sui Generis

“El chico del piano viene de otros tiempos”, dijo uno. “Son viajeros en el tiempo, vienen de los 70”, escribió otro. En esa línea se fueron sumando los comentarios en las redes sociales de Olga, luego de que Matheo González (teclado y voz) y Alejo Aubone (guitarra y voz) entraran al piso a cantar temas de Sui Generis.

Se trata de dos integrantes de Lipp Suchen, ascendente banda local nacida entre amigos y recreos de la EPET N°5 y que ya se insertó en la movida local, participando como artistas emergentes de shows y festivales.

Un gran momento para los sanjuaninos Los sanjuaninos, en Olga Jóvenes y talentosos músicos, como tantos otros que aspiran mostrar lo que hacen en uno de los programas de streaming más exitosos a nivel nacional, se sentaron en el banco de la vereda porteña (desde donde el público suele interactuar con los conductores) con un llamativo cartel: “Tocamos Sui Generis. Podemos tocar??”

“¿Quiénes son, chicos?”, se interesó Migue Granados. “Es como ver a Charly García y a Nito Mestre”, dijo alguien del equipo, atendiendo sus “looks”. “Sí, son los Sui Generis”, expresó Granados, quien les preguntó qué tema harían.

Segundos después ya estaban adentro de "Soñé que volaba", deleitando con su interpretación de “Rasguña las piedras”, que tuvo una gran repercusión en las redes.