    • 2 de julio de 2026 - 11:30

    Cinco sanjuaninos ganaron más de $25 millones entre el Quini 6 y la Quiniela Max

    Hubo premios en Rawson, Capital y Rivadavia. El monto más importante fue de $11,2 millones en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, mientras que la Quiniela Max entregó un pozo de $8,5 millones.

    Quini 6.

    Quini 6.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreírles a varios apostadores de San Juan. En los últimos sorteos del Quini 6 y de la Quiniela Max, cinco jugadores de la provincia resultaron ganadores y se repartieron más de 25 millones de pesos en premios.

    Leé además

    el quini 6 dejo tres nuevos millonarios en san juan: repartio mas de $29 millones

    El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en San Juan: repartió más de $29 millones
    El IPHEM dio a conocer el cronograma de colectas de sangre durante el mes de julio.

    El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en julio habrá ocho colectas en siete departamentos

    Por Fabiana Juarez

    En el sorteo N° 3387 del Quini 6, dos sanjuaninos acertaron en la modalidad Pozo Extra y cada uno se llevó $1.290.322. Una de las apuestas ganadoras fue realizada en la agencia 394 de Rawson, mientras que la otra se registró en la subagencia 684 de Capital.

    Además, otro apostador obtuvo el premio más importante para la provincia al ganar $11.260.040 en la modalidad Siempre Sale. El ticket fue jugado en la agencia 743 de Capital.

    La buena racha continuó con un cuarto ganador, que se quedó con $2.824.357 en la modalidad Tradicional del Quini 6. La apuesta fue realizada en la agencia 253, también ubicada en Capital.

    Por su parte, la Quiniela Oficial de San Juan informó que el pozo de la Quiniela Max salió en el sorteo nocturno N° 13.960. El afortunado apostador ganó $8.500.000 con una jugada realizada en la agencia 242 de Rivadavia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En vacaciones de invierno habrá actividades para los chicos en el Centro Cívico.

    Vacaciones de invierno: en el Centro Cívico los niños podrán desde hacer experimentos hasta practicar yoga

    Por Fabiana Juarez
    solidaridad contra el frio: piden ayuda para armar frazadas destinadas a zonas alejadas de san juan

    Solidaridad contra el frío: piden ayuda para armar frazadas destinadas a zonas alejadas de San Juan

    Por Fabiana Juarez
    Rivadavia construye cuatro plazas en el Barrio Del Bono Green con mano de obra municipal.

    Transformación urbana: Rivadavia avanza con la construcción en simultáneo de 4 plazas en un mismo barrio

    Estado de rutas en San Juan.

    El frío extremo complica el tránsito en San Juan: hay rutas intransitables por nieve y hielo

    Por Redacción Diario de Cuyo