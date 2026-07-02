Cinco sanjuaninos ganaron más de $25 millones entre el Quini 6 y la Quiniela Max

Hubo premios en Rawson, Capital y Rivadavia. El monto más importante fue de $11,2 millones en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, mientras que la Quiniela Max entregó un pozo de $8,5 millones.

La suerte volvió a sonreírles a varios apostadores de San Juan. En los últimos sorteos del Quini 6 y de la Quiniela Max, cinco jugadores de la provincia resultaron ganadores y se repartieron más de 25 millones de pesos en premios.

En el sorteo N° 3387 del Quini 6, dos sanjuaninos acertaron en la modalidad Pozo Extra y cada uno se llevó $1.290.322. Una de las apuestas ganadoras fue realizada en la agencia 394 de Rawson, mientras que la otra se registró en la subagencia 684 de Capital.

Además, otro apostador obtuvo el premio más importante para la provincia al ganar $11.260.040 en la modalidad Siempre Sale. El ticket fue jugado en la agencia 743 de Capital.

La buena racha continuó con un cuarto ganador, que se quedó con $2.824.357 en la modalidad Tradicional del Quini 6. La apuesta fue realizada en la agencia 253, también ubicada en Capital.