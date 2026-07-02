    • 2 de julio de 2026 - 11:11

    Transformación urbana: Rivadavia avanza con la construcción en simultáneo de 4 plazas en un mismo barrio

    El municipio de Rivadavia concentra un ambicioso frente de obra en el Barrio Del Bono Green, con mano de obra y fondos propios.

    Rivadavia construye cuatro plazas en el Barrio Del Bono Green con mano de obra municipal.

    Rivadavia construye cuatro plazas en el Barrio Del Bono Green con mano de obra municipal.

    Foto:

    (Gentileza)

    El municipio de Rivadavia continúa con su plan de recuperación y creación de espacios públicos, esta vez con un despliegue histórico en una misma comunidad: la construcción integral de cuatro plazas ubicadas de forma consecutiva sobre la calle principal del Barrio Del Bono Green, transformando por completo la fisonomía y la calidad de vida de la zona.

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    La intervención, que comenzó hace aproximadamente un mes, busca consolidar un gran corredor verde y recreativo para las familias del departamento. Cada uno de los espacios está siendo equipado con aparatos de salud para la actividad física, juegos infantiles de última generación, pérgolas diseñadas para áreas de descanso y una pequeña zona deportiva para incentivar el esparcimiento y el deporte al aire libre.

    Rivadavia avanza con la construcci&oacute;n de las plazas en el Barrio Del Bono Green.

    Rivadavia avanza con la construcción de las plazas en el Barrio Del Bono Green.

    Mano de obra y fondos de RIvadavia

    Además del equipamiento de los espacios verdes, los obreros municipales trabajan intensamente en la construcción de nuevas veredas, garantizando la conectividad peatonal, la accesibilidad y la seguridad de los vecinos que diariamente transitan por la arteria principal del complejo habitacional.

    Un dato clave de este mega operativo urbano es que las obras se financian en su totalidad con fondos municipales y son ejecutadas por mano de obra de la propia comuna. Esta modalidad permite optimizar los recursos de los contribuyentes, dinamizar el trabajo local y sostener el ritmo de la obra pública en el departamento de manera eficiente.

    Plazos de entrega de la obra

    Desde el municipio informaron que los trabajos generales iniciaron hace 30 días y presentan un excelente nivel de ejecución. Bajo el cronograma estipulado, se prevé que en un plazo aproximado de 45 a 60 días la obra quede completamente culminada y lista para su inauguración oficial.

    Con este tipo de intervenciones simultáneas, Rivadavia reafirma una política de gestión que prioriza el encuentro vecinal, la salud comunitaria y la revalorización de los barrios periféricos y residenciales a través de infraestructura moderna y sustentable.

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