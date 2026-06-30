[VIDEO] Así un sanjuanino empujó a su novia embarazada por las escaleras en Rivadavia: detalles de la investigación

:Un impactante video registrado por cámaras de seguridad se convirtió en una de las principales pruebas de la causa contra F.W. , el sanjuanino acusado de agredir brutalmente a su pareja embarazada durante un episodio de violencia ocurrido el pasado 27 de junio en un consorcio de Rivadavia.

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Las imágenes, a las que pudo acceder DIARIO DE CUYO, muestran el momento en que el hombre empuja a la mujer cuando ella se encontraba en la mitad de una escalera. Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó sentada sobre los escalones y luego continuó reclamándole que le devolviera su teléfono celular.

Por el hecho, la Justicia resolvió dictarle prisión preventiva y dispuso un cuarto intermedio hasta que se incorporen los informes médicos que determinarán el estado de salud de la mujer y del bebé en gestación . Esa información será clave para definir si la calificación legal del caso debe agravarse.

[VIDEO] Así un sanjuanino empujó a su novia embarazada por las escaleras en Rivadavia. La nota completa en https://t.co/QsUYtX58S1 pic.twitter.com/MPhEMJEz1t

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Bonomo , con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero , dentro un legajo fiscal tramitado en el Sistema Especial de Flagrancia .

De acuerdo con la investigación, todo ocurrió cerca de las 7 de la mañana del 27 de junio en un departamento ubicado sobre calle Juan B. Justo al 1100 Sur, en Rivadavia.

El fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero llevan el caso de extrema violencia sucitado en Rivadavia.

La víctima le pidió a F.W. que saliera a comprar comida. Cuando regresó, unos 20 minutos después, comenzó una escena de celos, convencido de que otra persona había ingresado a la vivienda, y le quitó el teléfono celular a su pareja. Según consta en la causa, el acusado presenta consumo problemático de cocaína.

En medio de la discusión salió del departamento buscando al supuesto tercero. Minutos después volvió armado con dos cuchillos. Fue entonces cuando empujó a la mujer embarazada por la escalera.

La agresión no terminó allí. Ya en el estacionamiento del consorcio, mientras la víctima seguía reclamándole el teléfono, F.W. la golpeó con el cabo de uno de los cuchillos, provocándole un corte en la frente.

La mujer logró pedir ayuda a una vecina, quien dio aviso al 911 y también a la madre del acusado.

Amenazas, daños y detención

Antes de ser detenido, F.W. protagonizó otro violento episodio. Intentó agredir a su cuñado en las escaleras del edificio, aunque fue contenido por su propia hermana.

Luego abandonó el consorcio y caminó hasta la intersección de Juan B. Justo y avenida Córdoba. Allí interceptó una camioneta Fiat Fiorino conducida por un empleado que acompañaba a su madre.

Según la investigación, el acusado se subió al techo del vehículo con un cuchillo en la mano y amenazó al conductor gritándole: "Te voy a matar", mientras intentaba introducir el arma por la ventanilla. Cuando el chofer frenó, F.W. cayó al frente del vehículo y, en ese momento, un móvil policial que ya se encontraba en la zona logró reducirlo y detenerlo.

El conductor denunció daños en la camioneta, entre ellos la rotura del espejo retrovisor izquierdo.

Cómo está la causa

La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde fue examinada por el médico legista, quien constató lesiones en el rostro y el abdomen, con 13 días de incapacidad.

Además, la evaluación psicológica realizada por profesionales de la UFI CAVIG arrojó un riesgo de violencia "alto".

Actualmente, F.W. está imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia intrafamiliar, amenazas con arma y daño simple, mientras permanece con prisión preventiva a la espera de los informes médicos que permitirán determinar si la causa debe agravarse debido al embarazo de la víctima.