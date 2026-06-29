Mujer encontró a una rata en su cocina y el video se volvió viral

Una mujer en Brasil grabó un video viral donde muestra su sorprendente reacción al encontrar una rata en su cocina.

Un video viral viral ha capturado la atención de las redes sociales luego de que una mujer en Brasil documentara el momento en que se encontró con una rata en su cocina.

Lo que más sorprendió a los usuarios de las redes fue la tranquilidad con la que la mujer manejó la situación, sosteniendo al pequeño roedor con una mano mientras filmaba con la otra.

En el material audiovisual, se puede observar cómo el animal intenta liberarse, pero la mujer se muestra serena y controlada, sin soltar su celular.

La escena desató una ola de comentarios en diversas plataformas sociales, donde muchos usuarios expresaron su asombro por la valentía o la sangre fría de la protagonista del video.

El clip se volvió rápidamente viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones en cuestión de horas.