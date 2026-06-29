    • 29 de junio de 2026 - 11:01

    Mujer encontró a una rata en su cocina y el video se volvió viral

    Una mujer en Brasil grabó un video viral donde muestra su sorprendente reacción al encontrar una rata en su cocina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un video viral viral ha capturado la atención de las redes sociales luego de que una mujer en Brasil documentara el momento en que se encontró con una rata en su cocina.

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    Lo que más sorprendió a los usuarios de las redes fue la tranquilidad con la que la mujer manejó la situación, sosteniendo al pequeño roedor con una mano mientras filmaba con la otra.

    En el material audiovisual, se puede observar cómo el animal intenta liberarse, pero la mujer se muestra serena y controlada, sin soltar su celular.

    La escena desató una ola de comentarios en diversas plataformas sociales, donde muchos usuarios expresaron su asombro por la valentía o la sangre fría de la protagonista del video.

    El clip se volvió rápidamente viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones en cuestión de horas.

    Los internautas no tardaron en hacer bromas sobre el suceso, señalando que la mujer “no le tuvo miedo a nada”, mientras que otros admitieron que no podrían reaccionar de la misma forma en una situación similar.

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