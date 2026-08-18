El inédito proyecto educativo y artístico de Wisin que busca profesionalizar el género urbano

El reggaetón da un paso histórico hacia la formalización de su industria. El reconocido artista puertorriqueño Wisin —una de las leyendas vivas del género y referente indiscutido del dúo Wisin & Yandel— sorprendió al mundo de la música al anunciar la creación de la "Universidad del Perreo", un innovador proyecto educativo y creativo diseñado para formar y profesionalizar a las próximas generaciones de talentos urbanos.
Un espacio para aprender el negocio desde adentro
Lejos de tratarse de una metáfora, la iniciativa apunta a estructurar un centro formativo integral donde los jóvenes talentos no solo aprendan sobre interpretación vocal y composición, sino también sobre los aspectos clave de la industria musical actual: producción de alta calidad, marketing digital, gestión de derechos de autor y el manejo del negocio detrás de los escenarios.
"Queremos darle herramientas reales a los muchachos que tienen talento pero no los recursos ni la guía para triunfar en un mercado tan competitivo", destacó el artista al presentar los lineamientos del proyecto, enfatizando que la experiencia acumulada durante décadas en la cima del género debe servir para abrir caminos a nuevos artistas.
El furor del género urbano y su salto a la academia
El anuncio llega en un momento de máxima expansión de la música urbana a nivel global, donde artistas de Puerto Rico, Colombia, Argentina y el resto de Latinoamérica dominan los principales rankings internacionales.
Con esta "universidad", Wisin busca replicar el modelo de profesionalización que ya se observa en otras disciplinas artísticas, dotando al reggaetón y al trap de una estructura académica formal que potencie tanto la creatividad como la sustentabilidad de las carreras emergentes. En los próximos meses se darán a conocer los detalles sobre las modalidades de cursada, becas y las alianzas estratégicas con productores de peso internacional que formarán parte del plantel docente.