Polémica en Chubut: filmó a su hija de 9 años manejando un auto y video se volvió viral

Un video registrado en Lago Puelo, Chubut , generó una fuerte polémica en redes sociales. Un hombre filmó a su hija de apenas 9 años mientras conducía un automóvil por la vía pública y luego decidió compartir las imágenes. En el vehículo también viajaba otro de sus hijos, que incluso le preguntó cuándo podría manejar.

Nuevo mapa electoral: otro gobernador confirmó el desdoblamiento y adelantó que unificará los comicios locales

Megaoperativo narco en Chubut: un reconocido preso con dos perpetuas lideraba una red desde la cárcel

La escena fue registrada durante un paseo familiar. En las imágenes se observa a la menor sentada frente al volante y conduciendo el vehículo durante varias cuadras, mientras su padre permanece a su lado y graba la situación.

En un momento de la grabación, el hermano menor de la niña le pregunta al padre: “Papi, ¿después puedo manejar yo?” . El hombre responde que todavía no llega a los pedales, pero que su hermana sí puede hacerlo.

Lejos de detener la situación, el adulto continúa con la filmación entre risas y comentarios. Incluso bromea con que la nena podría llevarlo hasta El Bolsón .

En otro momento del video, el hombre se muestra orgulloso de la situación y le pregunta a su hija cuántos años tiene.

[SOCIEDAD] En Chubut, grabó a su hija de 9 años manejando su auto por un camino de Lago Puelo y lo subió a redes sociales: podría perder la licencia de conducir y recibir una multa. https://t.co/MkO4MYqRu4 pic.twitter.com/kuEATFEBVy

“¿Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?”, le dice. La niña responde que tiene nueve años.

Luego vuelve a preguntarle: “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”. La menor continúa conduciendo mientras su padre registra todo con el teléfono.

La publicación rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y provocó una ola de críticas. Muchos usuarios cuestionaron al adulto por permitir que una niña condujera un automóvil en calles abiertas y, especialmente, por haber decidido filmar y difundir la situación.

Críticas por el riesgo

El episodio generó preocupación no solamente por la edad de la conductora, sino también porque otro menor viajaba dentro del vehículo.