Polémica en Chubut: filmó a su hija de 9 años manejando un auto y video se volvió viral

Un video registrado en Lago Puelo, Chubut, generó una fuerte polémica en redes sociales. Un hombre filmó a su hija de apenas 9 años mientras conducía un automóvil por la vía pública y luego decidió compartir las imágenes. En el vehículo también viajaba otro de sus hijos, que incluso le preguntó cuándo podría manejar.
La escena fue registrada durante un paseo familiar. En las imágenes se observa a la menor sentada frente al volante y conduciendo el vehículo durante varias cuadras, mientras su padre permanece a su lado y graba la situación.
En un momento de la grabación, el hermano menor de la niña le pregunta al padre: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El hombre responde que todavía no llega a los pedales, pero que su hermana sí puede hacerlo.
Lejos de detener la situación, el adulto continúa con la filmación entre risas y comentarios. Incluso bromea con que la nena podría llevarlo hasta El Bolsón.
“Qué grande la piloto”
En otro momento del video, el hombre se muestra orgulloso de la situación y le pregunta a su hija cuántos años tiene.
“¿Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?”, le dice. La niña responde que tiene nueve años.
Luego vuelve a preguntarle: “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”. La menor continúa conduciendo mientras su padre registra todo con el teléfono.
La publicación rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y provocó una ola de críticas. Muchos usuarios cuestionaron al adulto por permitir que una niña condujera un automóvil en calles abiertas y, especialmente, por haber decidido filmar y difundir la situación.
Críticas por el riesgo
El episodio generó preocupación no solamente por la edad de la conductora, sino también porque otro menor viajaba dentro del vehículo.