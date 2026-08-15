Megaoperativo narco en Chubut: un reconocido preso con dos perpetuas lideraba una red desde la cárcel

Un amplio operativo antidrogas con epicentro en Chubut permitió desarticular una presunta organización narcocriminal que, según la investigación, era dirigida desde la Unidad Penitenciaria Federal N°6 de Rawson por un hombre que cumple dos condenas a prisión perpetua. El despliegue dejó 17 detenidos y 42 allanamientos en seis provincias .

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El procedimiento fue denominado “Operativo Berlín” y se concretó durante la madrugada de este sábado luego de aproximadamente un año de trabajo de la División Drogas Peligrosas de Trelew, dentro de una causa que tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Rawson. Hubo operativos en Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn , además de intervenciones dentro de establecimientos penitenciarios.

En el centro de la investigación aparece Luis Raúl Menocchio , conocido como “El Gusano” o “El hombre de las mil caras”, uno de los criminales más peligrosos del país. El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, lo señaló como el presunto jefe de la estructura y sostuvo que manejaba la organización desde la cárcel con colaboradores que operaban fuera del penal.

Menocchio se encuentra alojado en la Unidad 6 de Rawson y cumple dos condenas a prisión perpetua por tres homicidios : el del productor cinematográfico Claudio Nozzi, ocurrido en 2005, y los asesinatos de Manuel Roseo y Nélida Bartolomé en 2011. Además, posee un pedido de extradición de la Justicia paraguaya por otros crímenes.

La investigación iniciada en Chubut terminó expandiéndose hacia otros puntos del país. Se realizaron procedimientos simultáneos en Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca , para los que también intervino la Policía Federal Argentina.

Fuerzas de seguridad durante uno de los allanamientos realizados en el marco del Operativo Berlín, que incluyó procedimientos en Chubut y otras provincias.

En total participaron más de 300 efectivos. De acuerdo con los datos difundidos durante la conferencia de prensa realizada en Chubut, alrededor de 250 agentes intervinieron en los procedimientos del Valle, mientras que la Policía Federal desplegó unos 70 efectivos y 20 móviles para las actuaciones fuera de la provincia.

Parte de la droga y otros elementos secuestrados durante los operativos contra la presunta organización narco investigada desde Chubut. (Foto: ADN Sur)

Los allanamientos permitieron secuestrar 17 kilos de marihuana, alrededor de 1,5 kilos de cocaína, diez vehículos y más de $50 millones en efectivo, además de documentación que será analizada dentro de la causa. Otros reportes locales agregaron seis armas de fuego y unos 30 teléfonos celulares entre los elementos incautados.

Uno de los puntos más sensibles del operativo estuvo dentro del propio sistema penitenciario. Las fuerzas ingresaron a tres pabellones de la Unidad 6 de Rawson, al Instituto Penitenciario Provincial y también realizaron actuaciones en la Comisaría Tercera de Trelew. Como resultado de los procedimientos, dos agentes penitenciarios quedaron detenidos por su presunta vinculación con la organización.

Cómo habría funcionado la organización desde la cárcel

La hipótesis de los investigadores sostiene que Menocchio impartía instrucciones desde el penal y contaba con una estructura externa integrada por familiares y colaboradores encargados de administrar dinero y participar de la distribución de los estupefacientes.

Según la reconstrucción difundida por medios de Chubut, la red habría utilizado teléfonos no registrados y empresas de encomiendas para trasladar droga, mientras otras personas cumplían tareas de vigilancia sobre domicilios y alertaban acerca de posibles movimientos policiales. Parte de los estupefacientes habría ingresado incluso a establecimientos penitenciarios para su comercialización entre internos, mientras que los pagos se habrían canalizado mediante transferencias administradas desde el exterior. Todos esos puntos forman parte de la hipótesis que deberá acreditar la Justicia Federal.

Las autoridades también detectaron contactos con personas alojadas en otras cárceles del país, una ramificación que obligó a ampliar la investigación más allá de Chubut y coordinar los procedimientos con fuerzas federales.

Los gimnasios que quedaron bajo la lupa

Otra de las derivaciones de la investigación llevó hasta la cadena de gimnasios Viva Fit House, con sedes en Chaco y Corrientes. Durante el operativo fueron allanados distintos establecimientos vinculados con la firma, además de una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, en Resistencia.

El propietario de la cadena es Luciano Menocchio, hijo de Luis Raúl Menocchio. La Justicia investiga ahora si existió algún tipo de coordinación entre ambos dentro de la presunta estructura y analiza documentación y movimientos financieros incorporados a la causa. Que los gimnasios hayan sido allanados no implica por sí mismo que se haya probado que funcionaran como fachada o que sus responsables hayan cometido delitos, algo que deberá determinar el expediente judicial.

En Corrientes, uno de los procedimientos alcanzó una sede de Viva Fit House ubicada sobre calle Edison, mientras que en Resistencia se realizaron allanamientos en distintas sucursales de la cadena.

Quién es “El hombre de las mil caras”

El perfil de Menocchio volvió a ganar relevancia por sus antecedentes. Además de sus condenas, durante años fue conocido por utilizar identidades falsas y modificar su apariencia para intentar eludir a las autoridades. De allí surgió uno de sus apodos más conocidos, “El hombre de las mil caras”.

Luis Raúl Menocchio, el asesino que se hacía cirugías estéticas para escapar de la Justicia.

En 2014, mientras se encontraba detenido en Chaco, protagonizó un intento de fuga que derivó posteriormente en su traslado al penal federal de Rawson. Desde allí, según sostiene ahora la investigación de la Policía del Chubut, habría logrado reconstruir una estructura delictiva con alcance fuera de la cárcel.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó públicamente el operativo y el trabajo de los investigadores provinciales. Por su parte, Iturrioz lo definió como uno de los procedimientos contra el narcotráfico de mayor magnitud realizados en territorio chubutense.

La investigación, sin embargo, continúa abierta. Las autoridades señalaron que todavía existen aspectos de la estructura y de su metodología que permanecen bajo reserva. A partir de los secuestros y las detenciones realizadas este sábado, la Justicia Federal deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada una de las personas investigadas y hasta dónde llegaban las ramificaciones de la red.