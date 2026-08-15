    • 15 de agosto de 2026 - 20:33

    Mató a un jubilado en un choque en Pocito, pero la Justicia determinó que no tuvo la culpa

    El sobreseído iba en moto cuando embistió al ciclista de 72 años, quien murió dos días después. La pericia no pudo determinar que el motociclista haya provocado el siniestro.

    El jubilado perdió la vida dos diás después del siniestro vial.&nbsp;

    El jubilado perdió la vida dos diás después del siniestro vial. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan sobreseyó a José Francisco Páez, el motociclista que había sido imputado por la muerte de Juan Cirilo Godoy, un jubilado de 72 años que falleció luego de protagonizar un siniestro vial en Pocito. El sobreseimiento significa que la causa penal contra Páez quedó cerrada porque no se pudo demostrar que haya sido responsable del hecho.

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    El choque ocurrió el 8 de noviembre de 2025, cerca de las 19:30, en la intersección de calles Frías y Agustín Gómez (calle 5). Godoy circulaba en bicicleta y Páez lo hacía a bordo de una Honda Wave 110cc.

    El ciclista fue trasladado al hospital y murió dos días después. La autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo encefálico con fractura de cráneo, compatible con las lesiones provocadas por el impacto.

    A partir de ese resultado, Páez había sido imputado por homicidio culposo, una figura que se aplica cuando una persona provoca una muerte sin intención, pero por una conducta imprudente o negligente al manejar.

    Sin embargo, durante la investigación se realizó una pericia de mecánica del siniestro vial y sus conclusiones fueron determinantes. Los especialistas no pudieron establecer que la causa del choque haya sido una conducta atribuible al motociclista.

    Según surgió de la reconstrucción del hecho, Godoy habría estado circulando en zigzag debido a que se le había subido la presión. Páez, por su parte, habría intentado esquivarlo y se abrió para realizar el sobrepaso, pero terminó embistiéndolo.

    Ese elemento resultó clave para la resolución judicial: no hubo pruebas suficientes para sostener que Páez haya actuado de manera imprudente y provocado la muerte del ciclista.

    La defensa del motociclista estuvo a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque, quien intervino en la audiencia en la que se dispuso el sobreseimiento. La resolución puso fin a la imputación penal que pesaba sobre Páez por la muerte de Godoy.

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