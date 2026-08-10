Lo volvió a hacer: la "Viuda Negra" está acusada de estafar nuevamente a un jubilado

Carina Fernanda Godoy, conocida como la “Viuda Negra”, quedó nuevamente bajo investigación por una presunta estafa a un hombre de 78 años. La Justicia le dictó prisión domiciliaria por tres meses y habilitó ocho meses de investigación.

Carina Fernanda Godoy, la "viuda negra", fue condenada en abril de 2025 por robarle dos relojes a un jubilado del barrio Smata, de Rivadavia.

Carina Fernanda Godoy, conocida como “La Viuda Negra”, volvió a quedar en la mira de la Justicia. A poco más de un año de haber sido condenada por un hurto contra otro jubilado y a tres meses de quedar imputada por estafa contra otro adulto mayor, ahora está acusada de haber utilizado engaños para obtener préstamos y retirar dinero de las cuentas de un hombre de 78 años.

Según expuso la Fiscalía, a través del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari la mujer habría abordado al denunciante en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo y se presentó con el nombre de “Pamela Gómez”. Le habría hecho creer que necesitaba que actuara como testigo de supuestas transferencias de dinero y que, a cambio, recibiría una comisión.

El fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. DIARIO DE CUYO Con ese mecanismo, siempre de acuerdo con la acusación, habría generado un vínculo de confianza con el hombre y obtenido sus datos personales y biométricos. El 27 de marzo de 2026, se habría gestionado un préstamo de $910.000 en la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) . Una vez acreditado, Godoy lo habría acompañado al Banco San Juan y, utilizando su tarjeta de débito, habría realizado dos extracciones de $400.000, entregándole solamente $100.000.

Los abogados Franco Vázquez y Gustavo de La Fuente. DIARIO DE CUYO La Fiscalía también atribuyó a la mujer la gestión de otro préstamo por $500.000 en Argencred y posteriores extracciones, además de un crédito de casi $190.000 gestionado mediante home banking. Parte de ese dinero habría sido transferido a cuentas vinculadas a otras personas.

Ocho meses para investigar La defensa, integrada por los abogados Gustavo de La Fuente y Franco Vázquez, cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía y sostuvo que los informes bancarios solamente demuestran que el jubilado contrajo deudas, pero no la participación de Godoy. También puso en duda que una fotografía pueda utilizarse para obtener datos biométricos.