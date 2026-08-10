Controles viales en San Juan: labraron 202 actas y retiraron 57 vehículos de circulación

La Policía de San Juan intensificó durante el último fin de semana los controles de tránsito en distintos puntos de la provincia. Entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, los operativos de la Dirección D-7 terminaron con 202 actas de infracción, 57 vehículos radiados y 34 licencias de conducir retenidas .

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Los procedimientos fueron desplegados por la Dirección de Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial D-7 en calles y rutas de Capital, Chimbas, Rawson y Caucete , como parte de las tareas preventivas destinadas a reducir la siniestralidad vial.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la cantidad de conductores detectados con alcohol en sangre. En total, los efectivos confeccionaron 29 actas por alcoholemia positiva durante los controles realizados a lo largo del fin de semana.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en Rawson. En la intersección de Solares y Las Palmeras , efectivos intentaron detener e identificar al conductor de un Fiat Siena de color rojo.

El automovilista decidió escapar y realizó una maniobra considerada temeraria. Sin embargo, los efectivos lograron identificarlo y posteriormente le practicaron el test de alcoholemia.

El resultado fue contundente: 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes.

Detectaron una moto con los números del motor borrados

Otro procedimiento se produjo en Chimbas, donde los agentes detuvieron a un motociclista que circulaba en una Appia 110 cc.

Según informaron desde la Policía, el conductor se mostró nervioso durante el control y no pudo presentar documentación del rodado. Al revisar la motocicleta, los efectivos detectaron que las numeraciones identificatorias del motor habían sido desbastadas.

Ante esta situación se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el secuestro preventivo de la moto y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia.

Qué documentación hay que llevar para circular en San Juan

Desde la Dirección D-7 recordaron a los conductores la importancia de contar con la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito.

Entre los requisitos se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula del automotor y el comprobante de seguro. Además, los automóviles deben contar con matafuego y balizas normalizadas.

En cuanto a los menores de 10 años, la normativa establece que deben viajar en el asiento trasero del vehículo.

Para quienes circulan en moto, tanto el conductor como el acompañante deben utilizar casco. Además, cuando el rodado no cuenta con parabrisas, deben utilizarse anteojos de seguridad.

La Policía también volvió a poner el foco en los vehículos que circulan con escapes libres o modificados.

Desde la D-7 remarcaron que estos dispositivos pueden generar niveles de ruido superiores a los permitidos y afectar la tranquilidad de los vecinos. Circular con caños de escape sin silenciador constituye una infracción y puede derivar en la retención y radiación del vehículo.